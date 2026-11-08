Black Friday 2026: Η τιμή που πρέπει να κοιτάξετε πριν πιστέψετε το «-50%» - iefimerida.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την Black Friday 2026 και τα καταστήματα έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου.



Οι εκπτώσεις αναμένεται να γεμίσουν μικρά, μεγάλα καταστήματα αλλά και e-shops. Ωστόσο πριν παρασυρθείτε από εκπτώσεις «-50%» ή «-70%», πρέπει να τσεκάρετε κάτι.

Black Friday 2026: Η τιμή που πρέπει να αναζητούν οι καταναλωτές

Αυτό δεν είναι άλλο από την χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλούνταν το προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες.



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Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ανακοινώσεις μειώσεων τιμών, όταν ένας έμπορος διαφημίζει έκπτωση, ως τιμή αναφοράς πρέπει να χρησιμοποιεί τη χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την ανακοίνωση της μείωσης. Ο κανόνας αυτός έχει στόχο να προστατεύει τους καταναλωτές από τεχνητές αυξήσεις τιμών λίγο πριν από τις εκπτωτικές περιόδους.



Τι σημαίνει αυτό; Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό προϊόν που πωλούνταν τις προηγούμενες εβδομάδες προς 100 ευρώ. Λίγες ημέρες πριν από τη Black Friday, η τιμή του αυξάνεται στα 200 ευρώ και στη συνέχεια εμφανίζεται με έκπτωση 50%, δηλαδή στα 100 ευρώ. Στην πραγματικότητα, ο καταναλωτής δεν κερδίζει τίποτα, αφού αγοράζει το προϊόν στην ίδια τιμή που κόστιζε προηγουμένως.

Ο καταναλωτής, λοιπόν, καλείται να συγκρίνει τις τιμές σε διαφορετικά καταστήματα, να ψάξει το ιστορικό τιμών του προϊόντος και να ελέγξει αν η τελική τιμή αποτελεί πραγματική ευκαιρία.



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Ο έλεγχος τιμών μπορεί να γίνει μέσω σχετικών εργαλείων σύγκρισης στο διαδίκτυο, τα οποία επιτρέπουν στους καταναλωτές να παρακολουθούν την πορεία της τιμής ενός προϊόντος και να διαπιστώνουν αν έχει πράγματι μειωθεί.