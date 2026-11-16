Black Friday 2026: Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου - Τι ώρα ανοίγουν εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αμέσως μετά την Black Friday, τα καταστήματα θα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά, με διαφορετικό ωράριο ανά επιχείρηση.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου με προτεινόμενο ωράριο 11:00-20:00, αν και κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει. Στη Θεσσαλονίκη, ο Εμπορικός Σύλλογος πρότεινε λειτουργία των καταστημάτων έως τις 18:00.

Μεγάλες αλυσίδες, όπως τα Public, έχουν ήδη ανακοινώσει ωράριο 11:00-20:00 για καταστήματα σε εμπορικά κέντρα της Αττικής. Ωστόσο, ορισμένα υποκαταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς το πρόγραμμα δεν είναι ενιαίο για όλες τις επιχειρήσεις.

Η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή εντάσσεται σε ένα τετραήμερο αγορών, το οποίο ξεκινά με την Black Friday και ολοκληρώνεται με την Cyber Monday, δίνοντας στους καταναλωτές μια επιπλέον ημέρα για τις αγορές τους.

Έως το τέλος του 2026, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν προαιρετικά για τρεις ακόμη Κυριακές. Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν στις 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Η φετινή Black Friday πραγματοποιείται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ενώ δύο ημέρες αργότερα οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις αγορές τους στα καταστήματα που θα επιλέξουν να λειτουργήσουν. Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου περιλαμβάνεται στις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία του λιανεμπορίου, ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday.

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Black Friday 2026: Το ωράριο των καταστημάτων την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο ωράριο δεν είναι υποχρεωτικό. Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν θα ανοίξει, καθώς και ποιες ώρες θα εξυπηρετεί τους καταναλωτές, εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

Για τον λόγο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα εμπορικά κέντρα, τις μεγάλες αλυσίδες και τα μικρότερα καταστήματα.

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Στη Θεσσαλονίκη, ο Εμπορικός Σύλλογος ανακοίνωσε ήδη ότι το προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου είναι από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τι ώρα ανοίγουν τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες αλυσίδες

Τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες αλυσίδες μπορούν επίσης να λειτουργήσουν την Κυριακή μετά την Black Friday, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμη ενιαίο πρόγραμμα για όλες τις επιχειρήσεις.

Η αλυσίδα Public έχει ήδη αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα της το ωράριο λειτουργίας συγκεκριμένων καταστημάτων για τις 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της, τα καταστήματα Public στο The Mall Athens και στο Golden Hall στο Μαρούσι, καθώς και στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο, θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 20:00.

Το ίδιο ωράριο αναγράφεται για τα Public στο Σύνταγμα, στη Νέα Σμύρνη, στο Περιστέρι, στον Γέρακα και στη Νέα Ερυθραία, μεταξύ άλλων.

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Υπάρχουν, πάντως, και εξαιρέσεις. Το Public + home στη λεωφόρο Συγγρού 340, στην Καλλιθέα, εμφανίζεται ως κλειστό την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ωράρια αφορούν τα συγκεκριμένα καταστήματα της αλυσίδας και όχι απαραίτητα το σύνολο των επιχειρήσεων που στεγάζονται στα αντίστοιχα εμπορικά κέντρα.

Για τις υπόλοιπες μεγάλες αλυσίδες, όπως και για το συνολικό ωράριο των εμπορικών κέντρων, οι καταναλωτές θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς το πρόγραμμα μπορεί να διαφέρει από κατάστημα σε κατάστημα.

Black Friday και Cyber Monday: Το τετραήμερο των αγορών

Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου βρίσκεται ανάμεσα σε δύο από τις σημαντικότερες εμπορικές ημερομηνίες του μήνα.

Η Black Friday είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ενώ η Cyber Monday ακολουθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Παρότι η Black Friday συνδέεται παραδοσιακά με μία ημέρα εκπτώσεων, πολλές επιχειρήσεις επεκτείνουν πλέον τις προσφορές τους σε περισσότερες ημέρες.

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Έτσι, η δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή δίνει στους καταναλωτές μία επιπλέον ημέρα για αγορές, πριν από την Cyber Monday.

Ποιες άλλες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι το τέλος του 2026

Μετά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσουν ακόμη τρεις Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου.

Πρόκειται για την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, την τελευταία του έτους.

Και για αυτές τις ημερομηνίες, το προβλεπόμενο πλαίσιο λειτουργίας είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, με το ακριβές πρόγραμμα να εξαρτάται από τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και τις σχετικές ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων.