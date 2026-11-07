Όπλα, ακριβά ρολόγια και μετρητά σε βίλες επιχειρηματία -Πώς στήθηκε η «βιτρίνα» των αχυρανθρώπων στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Πολυτελείς βίλες, ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, ακριβά ρολόγια, όπλα και χρηματικά ποσά συνθέτουν την εικόνα της ζωής ορισμένων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο αποκάλυψε η ΑΑΔΕ.



Σε βίλες ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά, ενώ άλλοι εμπλεκόμενοι φέρονται να απολάμβαναν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, ποστάροντας μάλιστα σχετικές φωτογραφίες στα social media.

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18 συλλήψεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής -Ομολόγησε γνωστός ηθοποιός και μοντέλο

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 18 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ.



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Για τουλάχιστον έναν χρόνο η ΔΕΟΣ ερευνούσε το κύκλωμα με χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ. Το κύκλωμα τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει τα χρέη.



Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και σε υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιχειρήσεις ήταν νόμιμες και αυτό που έκαναν ήταν να ανοίγουν, να δημιουργούν χρέη και στη συνέχεια να κλείνουν. Μάλιστα, άνοιγαν καινούργιες εταιρείες με άλλον ΑΦΜ ακόμη και στο ίδιο σημείο.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

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Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Ο ρόλος-κλειδί τριών λογιστών και ενός δικηγόρου στο κύκλωμα φοροδιαφυγής

Κλειδί στην υπόθεση φέρεται να ήταν η συμμετοχή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν αναλάβει την οργάνωση της σύστασης των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται, μάλιστα, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την ολοκλήρωση πράξεων κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από τους δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.



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Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα 4.200 ΑΦΜ συνδέονταν με περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κοινό χαρακτηριστικό ήταν ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Η συστηματική διασταύρωση των στοιχείων των εταιρειών, των προσώπων και των διευθύνσεων αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την αποκάλυψη του μηχανισμού και την ταυτοποίηση όσων φέρονται να βρίσκονταν πίσω από αυτόν.



Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Αίσθηση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε τα πρόσωπα που χρησιμοποιούσε ως αχυρανθρώπους. Σύμφωνα με την έρευνα, μέλη του αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων το «Θεαγένειο» στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Στη συνέχεια, τους προσέγγιζαν και τους έπειθαν, προσφέροντάς τους μικρή χρηματική αμοιβή, να αναλάβουν τυπικά τη διαχείριση εταιρειών. Οι άνθρωποι αυτοί εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, χωρίς όμως να έχουν πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές, οι οποίες παρέμεναν ουσιαστικά ανείσπρακτες.