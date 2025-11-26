 ΒΙΠΕ Πατρών: Με βαριά εγκαύματα 35χρονος από έκρηξη σε εργοστάσιο -Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο - iefimerida.gr
ΒΙΠΕ Πατρών: Με βαριά εγκαύματα 35χρονος από έκρηξη σε εργοστάσιο -Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο

Ένας 35χρονος εργαζόμενος νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα, έπειτα από έκρηξη θερμοσίφωνα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thebest.gr, λίγο μετά τις 16:00 επικράτησε πανικός στον χώρο, με την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ να κινητοποιούνται άμεσα. Η έκρηξη σημειώθηκε στην κουζίνα του εργοστασίου, όπου ο εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα.

Μεταφέρθηκε στο «Θριάσιο» ο 35χρονος από την Πάτρα

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής, που διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα για εγκαύματα.

