«Βιολάντα»: Πώς οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη έγινε εξαιτίας της διαρροής προπανίου - iefimerida.gr

Πώς καταλήγουν οι Αρχές στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες οφείλεται σε διαρροή προπανίου;

Οι μετρήσεις που έγιναν από την πρώτη στιγμή με τη χρήση του λεγόμενου «οργάνου ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων» αποκάλυψαν πολύ υψηλότερες ενδείξεις από τις κανονικές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών με την άφιξή τους -κάτι που προβλέπεται πάντα σε περιστατικά εκρήξεων- στο σημείο της τραγωδίας αντιλήφθηκαν την έντονη οσμή, η οποία προερχόταν από την αριστερή πλευρά της εισόδου του αυθαίρετου -όπως διαπιστώθηκε- υπογείου.

Σημειώνεται πως στις καταθέσεις τους εργαζόμενοι έχουν αναφέρει ότι εδώ και καιρό είχε γίνει αντιληπτή η μυρωδιά, για την οποία είχαν απευθυνθεί αρμοδίως, χωρίς όπως διαπιστώθηκε να γίνουν τα απαιτούμενα και μια ενδελεχής έρευνα.

Με τη χρήση του οργάνου ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντοπίστηκε επί της ουσίας η διαρροή προπανίου, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, καταγράφηκε «θετική ένδειξη παρουσίας εκρηκτικών αερίων με υψηλή συγκέντρωση».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο έλεγχος δεν εστίασε μόνο στο εν λόγω σημείο (την αριστερή πλευρά της εισόδου του υπογείου). Μέτρηση έγινε και στη δεξιά πλευρά όπως και σε φρεάτιο ομβρίων υδάτων, το οποίο βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου.

Το αποτέλεσμα; Κοινό με την παραπάνω μέτρηση, καθώς η ένδειξη και πάλι ήταν θετική.



Ο ιδιώτης τεχνικός που κλήθηκε και πήγε και εκείνος, με τη χρήση αζώτου προχώρησε σε σχετικό έλεγχο για τυχόν διαρροή στο κομμάτι που είχε γίνει ασφαλτόστρωση και από εκεί διέρχονταν οι υπόγειες σωληνώσεις, δηλαδή από την εξωτερική κεντρική δεξαμενή, η οποία επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί μέχρι το σημείο του τοίχου εξωτερικά του εργοστασίου.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο φρεάτιο συγκέντρωσης των ομβρίων υδάτων κοντά στις δεξαμενές καταγράφηκαν πολλαπλάσια υψηλότερες ενδείξεις.

Τα συμπεράσματα αυτά αναμένεται να αποτυπωθούν στη σχετική έκθεση που συντάσσεται από τα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η οποία θα ενσωματωθεί στη δικογραφία που έχουν αναλάβει να σχηματίσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται πως αναμένεται και η διάνοιξη στο σημείο που βρίσκεται ο σωλήνας, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποια είναι η κατάστασή του και πώς ακριβώς σημειώθηκε η διαρροή.