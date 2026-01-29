«Βιολάντα»: Συγκλονίζει ο γιος της Σταυρούλας -«Μας στέρησαν αυτό που αξίζαμε, τη μάνα μας ως τα βαθιά γεράματα» - iefimerida.gr

Ραγίζει καρδιές ο Άγγελος, το ένα από τα τρία παιδιά της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, η οποία σκοτώθηκε κατά την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Λίγο μετά την κηδεία της μητέρας του, ο νεαρός μίλησε στο Mega και στην εκπομπή «Live News», τονίζοντας ότι «δεν ήταν στη μοίρα της να φύγει τόσο νέα» και πως κάποιοι στέρησαν στην οικογένειά του και σε αυτόν να ζήσουν μαζί της μέχρι τα βαθιά της γεράματα.

«Δεν ήταν στη μοίρα της να φύγει τόσο νέα, με τόσο άδικο και βίαιο τρόπο. Η μοίρα της ήταν να φύγει στα βαθιά γεράματα. Κάποιοι άλλοι παρενέβησαν σε αυτή τη μοίρα και στέρησαν αυτό που αξίζαμε. Η μητέρα μου ήταν τα πάντα για εμένα, ήταν το στήριγμά μου. Καθημερινά μιλούσαμε πολλές φορές, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Μου στέρησαν αυτό το κομμάτι του εαυτού μου», είπε αρχικά ο νεαρός Άγγελος.

«Πήγαινε σε ένα μέρος που αποδείχθηκε ότι ήταν τριτοκοσμικός κρατήρας και ξεψύχησε με άδικο και βίαιο τρόπο»

Συνεχίζοντας, ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα χαρακτήρισε το εργοστάσιο «τριτοκοσμικό κρατήρα», μέσα στον οποίο ξεψύχησε η μητέρα του «με άδικο και βίαιο τρόπο».

«Η μητέρα μου έκανε τα πάντα για εμάς. Πήγαινε σε αυτό το μέρος, που αποδείχθηκε ότι ήταν τριτοκοσμικός κρατήρας, και ξεψύχησε με άδικο και βίαιο τρόπο» ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια μίλησε και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η μητέρα του στο εργασιακό της περιβάλλον:

«Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη δουλειά της και τους υπευθύνους. Δεν ήταν οι κατάλληλοι να διευθύνουν επιχείρηση. Εκεί πέρα επικρατούσε ένα μπάχαλο. Κούραση πολύ, πρόνοια καμία για τους εργαζόμενους. Η μητέρα μου πήγαινε εκεί για να ζήσουμε. Έλεγα να παραιτηθεί και μου έλεγε "εσείς τι θα κάνετε;"».

«Δεν περίμενα ότι θα καίγεται για ώρες στους 1.000 βαθμούς, δεν θα σταματήσει κανείς μέχρι να πάνε φυλακή όσοι φταίνε»

Κλείνοντας, ο νεαρός Άγγελος επισήμανε ότι «δεν θα σταματήσει κανείς μέχρι να πάνε φυλακή όσοι φταίνε».

«Δεν περίμενα ότι θα καίγεται για ώρες στους 1.000 βαθμούς. Αυτοί οι άνθρωποι οι σοβαροφανείς, τα πρότυπα, αποδείχθηκαν εν τέλει τριτοκοσμικά. Δεν θα σταματήσει κανείς μέχρι να πάνε φυλακή όσοι φταίνε», κατέληξε.