«Βιολάντα»: Τα γραφήματα της έκρηξης, αποκαλύφθηκε πολύμηνη διαρροή προπανίου -Τα ερωτήματα για την ασφάλεια - iefimerida.gr

Σε εκτεταμένη πολύμηνη διαρροή προπανίου στο έδαφος οφείλεται, σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα, η φονική έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.



Η έρευνα διαπίστωσε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή προπανίου εντός του εδάφους.

«Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης οδήγησε σε έκρηξη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, υποστράτηγος, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος.

Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι «στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης» και προσέθεσε ότι από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής.

«Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους» σημείωσε.

Σε βίντεο της Πυροσβεστικής αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαρροή προπανίου στην μπισκοτοβιομηχανία.

Ερωτήματα για την ασφάλεια στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»

Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα ερωτήματα σχετικά με το εάν οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου τηρούσαν τους κανόνες ασφαλείας.



Συγγενείς και φίλοι εργαζομένων καταγγέλλουν ότι είχαν αναφέρει την ύπαρξη έντονης οσμής στον χώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν εισακουστεί.



Σύμφωνα με το ERTnews, μία εβδομάδα πριν από την έκρηξη είχαν μιλήσει για τη μυρωδιά. Ο ΣΚΑΙ μετέδωσε ότι επτά εργαζόμενοι, που δούλευαν το βράδυ της τραγωδίας, ανέφεραν ότι υπήρχε οσμή προπανίου.



Παράλληλα, σε ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΙ επισημαίνεται ότι το υπόγειο, στο οποίο έγινε η έκρηξη, δεν είναι αποτυπωμένο στα σχέδια του εργοστασίου, επομένως δεν υπάρχει στα σχέδια πυρασφάλειας. Αυτό, όπως εξηγεί, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανιχνευτής εντοπισμού διαρροής προπανίου.



Από την πλευρά του, το Mega ανέφερε ότι οι αρχές διερευνούν εάν το υπόγειο, που δεν ήταν στο σχέδιο, ήταν δηλωμένο. Το ρεπορτάζ, επικαλούμενο πληροφορίες, υποστηρίζει ότι το υπόγειο δεν χρησιμοποιούνταν και υπήρχε μηχανολογικός εξοπλισμός. Και το ρεπορτάζ του Mega αναφέρει ότι δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίων.



Ίδιες και οι πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, το οποίο σημείωσε ότι διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίου, ότι οι σωληνώσεις θα έπρεπε να είναι πάνω από το χώμα, ενώ οι εξωτερικές δεξαμενές θα έπρεπε να είναι πιο κοντά και όχι σε τέτοια απόσταση από το εργοστάσιο.

Αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας της «Βιολάντα»

Μετά από τέσσερις ώρες παρουσίας στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων, διατάχθηκαν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις και αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα το βράδυ ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.