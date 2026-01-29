«Βιολάντα»: Συγκλόνισε ο γιος της Αγάπης στον επικήδειο -«Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν» - iefimerida.gr

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Μεγαλοχώρι που αποχαιρέτησε την 65χρονη Αγάπη, η οποία ήταν μεταξύ των πέντε εργαζόμενων γυναικών που σκοτώθηκαν μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Κατά τη διάρκεια της κηδείας της, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, άπαντες συγκλονίστηκαν από τον επικήδειο του γιου της, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι ο θάνατος της μητέρας του δεν οφείλεται σε ατύχημα.



«Δεν ήταν ατύχημα. Ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, αδιαφορίας και πράξεων που δεν έγιναν όπως έπρεπε», είπε μεταξύ άλλων και συνέχισε: «Η Αγάπη Μπουνόβα δεν έφυγε απλώς, της στέρησαν τη ζωή. Τη δική της, των τεσσάρων συναδέλφων της. Όμως, όσο άδικος και αν ήταν ο τρόπος που έφυγε, η Αγάπη δεν έσβησε, δεν μπορεί να σβήσει ότι ζει μέσα μας.

Σήμερα, δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για να πενθήσουμε, βρισκόμαστε για να την ευχαριστήσουμε. Να την ευχαριστήσουμε για όσα μας έδωσε, για την αγάπη που μας δίδαξε χωρίς λόγια, για το παράδειγμα μιας γυναίκας που στάθηκε όρθια, αγάπησε βαθιά, ήταν παρούσα.

Ήταν παρούσα στις ζωές των παιδιών της, στον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της και στο εγγόνι της που θα μεγαλώσει με το όνομά της σαν ευλογία και με την ιστορία της γιαγιάς της σαν δύναμη».

«Σου πήραν άδικα τη ζωή, η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν»

Λίγο αργότερα, άπαντες ράγισαν όταν ο γιος της Αγάπης στάθηκε στο γεγονός ότι δεν έμεινε τίποτα από το σώμα της μητέρας του μετά τη φονική έκρηξη.

«Δεν έμεινε τίποτα. Είναι ένα δυστύχημα που μας στέρησε μέχρι και το σώμα σου για να το αποχαιρετήσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή, αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου. Η αγάπη σου είναι ακόμα εδώ, ζει μέσα μας, ζει στα παιδιά σου, ζει στο εγγόνι σου που θα μεγαλώσει γνωρίζοντας ότι είχε μια γιαγιά που την αγαπούσε απέραντα, ακόμα και αν δεν προλάβατε όσα θα έπρεπε. Θα μιλάμε για εσένα, θα σε θυμόμαστε, θα αγαπάμε όπως μας έμαθες και θα προσέχουμε ο ένας τον άλλον.

Δεν θα σε ξεχάσουμε, θα σε κουβαλάμε στις πράξεις μας, στις αποφάσεις μας, στον τρόπο που αγαπάμε τους ανθρώπους μας. Σε αποχαιρετούμε χωρίς να σε βλέπουμε αλλά σε νιώθουμε παντού. Καλό σου ταξίδι, μαμά. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή σου.

Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν, γιατί η αγάπη η δική σου δεν καίγεται. Η αγάπη η δική σου μένει για πάντα ζωντανή», κατέληξε.