Βιολάντα: Οι εργαζόμενοι έκαναν παράπονα για τη μυρωδιά εδώ και καιρό -Ο ιδιοκτήτης κατέθεσε ότι γνώριζε τις αναφορές - iefimerida.gr

Την ύπαρξη οσμής στους χώρους του εργοστασίου από το περασμένο καλοκαίρι ανέφεραν εργαζόμενοι στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη και φωτιά.



Κατά πληροφορίες, τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι ανέφεραν σε καταθέσεις πως υπήρχε οσμή, ενώ ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ότι είχε πληροφορηθεί τις αναφορές. Επιβεβαίωσε, δε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ότι πραγματοποιούνταν εργασίες και υπήρχε παρουσία βαρέων οχημάτων στον δρόμο πάνω από το σημείο της διαρροής, στις οποίες και ο ίδιος απέδωσε την πρόκληση της διάτρησης.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τους ισχυρισμούς των εργαζομένων για την ύπαρξη οσμής φέρεται να επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος βάρδιας.



Παράλληλα, ο τεχνικός ασφαλείας φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του στη Δ.Α.Ε.Ε. πως ήταν εξωτερικός συνεργάτης και είχε συμβουλευτικό ρόλο, «Δεν μου είπε κανείς για μυρωδιά», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι δεν είχε εντοπίσει τη διάτρηση.



Τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και τα δύο στελέχη, οι οποίοι συνελήφθησαν, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Βιολάντα: Πολύμηνη και εκτεταμένη η διαρροή προπανίου

Τα επίσημα ευρήματα έδειξαν ότι η έκρηξη και η φωτιά οφείλονται σε εκτεταμένη, πολύμηνη διαρροή προπανίου.



«Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης, οδήγησε σε έκρηξη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι «στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης» και προσέθεσε πως από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής.

«Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους» σημείωσε.