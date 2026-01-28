«Ακούσαμε ένα μπαμ και σκοτείνιασαν τα πάντα»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες εργαζομένων από την έκρηξη στη Βιολάντα - iefimerida.gr

Στις στάχτες του εργοστασίου Βιολάντα αναζητούν οι αρχές τα αίτια της φονικής έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, με τις μαρτυρίες να σκιαγραφούν σκηνές απόλυτου τρόμου.

Έμπειροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και πραγματογνώμονες ερευνούν τα αποκαΐδια του εργοστασίου, προσπαθώντας να εντοπίσουν τι προκάλεσε την ισχυρότατη έκρηξη. Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί καταθέσεις που κάνουν λόγο για περίεργη οσμή πριν το συμβάν, η οποία παραπέμπει σε πιθανή διαρροή αερίου, ενώ συγκλονίζουν οι μαρτυρίες εργαζομένων που γλίτωσαν την τελευταία στιγμή.

Εργαζόμενη περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε στη Βιολάντα

Μία από τις εργαζόμενες που σώθηκαν περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε στον τηλεοπτικό σταθμό STAR:



«Ακούσαμε ένα μπαμ και μετά σκοτείνιασαν τα πάντα», λέει με τρεμάμενη φωνή. Στη συνέχεια περιγράφει λεπτό προς λεπτό τη μάχη για τη ζωή: «Με το που ακούμε το μπαμ σκοτείνιασαν τα πάντα, πέσαμε κάτω, χτυπήσαμε, πάνελ, σίδερα, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Άρχισα να ματώνω και το καταλάβαινα ότι έσταζα, η μύτη μου έσταζε, το κατάλαβα. Μάλλον δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα, το κατάλαβα όταν με φώναξε η φίλη μου: "Γωγώ, Γωγώ". "Γωγώ, Γωγώ", μου λέει. Λέω εγώ: "Ναι" και σέρνεται, έρχεται κάτω, με πιάνει από τα χέρια και μου λέει: "Σήκω, πάμε έξω". Σηκωθήκαμε, τα πάνελ είχαν σκεπάσει και τη δεύτερη γραμμή του εργοστασίου. Ήταν, δηλαδή, άλλο πάνω, άλλο κάτω. Έπρεπε να ανέβουμε απάνω, να πηδήξουμε».

Η τραγωδία στα Τρίκαλα μπαίνει στην τρίτη ημέρα, με το κουφάρι του εργοστασίου να συνεχίζει να καπνίζει. Δυνάμεις της ΕΜΑΚ παραμένουν στο σημείο, ενώ γερανοί απομακρύνουν τα συντρίμμια που έχουν απομείνει.

«Ξαφνικά άκουσα ένα δυνατό "μπαμ", τα πάντα σηκώθηκαν στον αέρα»

Στις καταθέσεις των διασωθέντων περιλαμβάνονται σκληρές περιγραφές που «παγώνουν» το αίμα και αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο φύλακας του εργοστασίου ανέφερε: «Αρχικά άκουσα έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Έγινε ακαριαία ανάφλεξη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία σε λιγότερο από δέκα λεπτά επεκτάθηκε σε ολόκληρο το κτίριο».

Αντίστοιχη είναι και η μαρτυρία ακόμη ενός εργαζόμενου:



«Ξαφνικά άκουσα ένα δυνατό "μπαμ". Τα πάντα σηκώθηκαν στον αέρα. Έβλεπα τα αντικείμενα να εκτινάσσονται και αμέσως μετά ξέσπασε η φωτιά».

Οι μαρτυρίες αυτές οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι η έκρηξη ήταν ακαριαία, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στις πέντε άτυχες γυναίκες.