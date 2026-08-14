Δύο νέα, εντυπωσιακά βίντεο από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας -Καθηλώνουν 22 χρόνια μετά - iefimerida.gr

Είκοσι δύο χρόνια μετά τη βραδιά που η Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επιστρέφει σε μία από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες της καλλιτεχνικής του πορείας.

Με αφορμή την 22η επέτειο από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ο διεθνώς αναγνωρισμένος χορογράφος, σκηνοθέτης και εικαστικός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram δύο νέα βίντεο υψηλής ανάλυσης, με στιγμές από το υπερθέαμα που πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2004.

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«Ένα ολοκαίνουργιο μοντάζ σε υψηλή ανάλυση. Από εμένα για εσάς, με αγάπη. Για να γιορτάσουμε την 22η επέτειό μας», έγραψε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στις αναρτήσεις του.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είχε αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση της τελετής έναρξης και της τελετής λήξης, δημιουργώντας ένα θέαμα που επιχείρησε να συνδέσει την αρχαία ελληνική κληρονομιά με τη σύγχρονη Ελλάδα.

Το νερό, το φως, η μουσική, η κίνηση και το ανθρώπινο σώμα αποτέλεσαν βασικά στοιχεία μιας παράστασης που παρουσίασε στον κόσμο μια διαφορετική, σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας, αντλώντας έμπνευση από την ιστορία και τον πολιτισμό της.

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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέστρεψαν το 2004 στην Ελλάδα, 108 χρόνια μετά το 1896, όπου είχαν πραγματοποιηθεί οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Οι Αγώνες διεξήχθησαν από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου, με την τελετή έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο να αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του καλοκαιριού του 2004.

Η τελετή είχε ξεκινήσει με μια συμβολική αντίστροφη μέτρηση 28 δευτερολέπτων, με κάθε δευτερόλεπτο να αντιστοιχεί σε μία Ολυμπιάδα από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων έως την επιστροφή τους στην Αθήνα.

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Η τελετή έναρξης του 2004: