Σίφνος: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου -«Έκανε παράξενο θόρυβο και μετά έπεσε», λένε μάρτυρες - iefimerida.gr

Τρεις νεκροί, ένας Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, είναι ο τραγικός απολογισμός από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σίφνο, στην περιοχή Θόλος.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το ERTnews, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της μοιραίας πτώσης. Αρχικά το ελικόπτερο φαίνεται να έχει καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται έκρηξη από τη συντριβή και βγαίνει πυκνός καπνός.

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«Έκανε παράξενο θόρυβο και μετά έπεσε» -Μαρτυρίες για τη συντριβή του ελικοπτέρου



«Η πτώση του ελικοπτέρου έγινε στα 50 μέτρα από ανοικτά σπίτια με κόσμο μέσα και 50 μέτρα από τον χώρο προσγείωσης και δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης», δήλωσε στο ERTnews ο Αντώνης Ζαμπέλης, κάτοικος του νησιού.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης, είπε: «Από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν τον θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένας παράξενος θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε. Αυτό γιατί ο έλικας έκανε παράξενο, πολύ δυνατό θόρυβο».

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Δείτε φωτογραφίες-ντοκουμέντα του iefimerida από το σημείο του μοιραίου δυστυχήματος

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Πώς έγινε η μοιραία πτώση του ελικοπτέρου

Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας, στις 18:08, όταν το μονοκινητήριο ελικόπτερο, που είχε προγραμματισμένη άφιξη στο νησί στις 18:15 και αναχώρηση στις 18:40, έπεσε περίπου 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 18:17 και στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, καθώς και ομάδα διάσωσης από τη Σύρο με ταχύπλοο σκάφος Rafnar του Πυροσβεστικού Σώματος.



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Σύμφωνα με τον Τζορτζ Χιωτάκη, χειριστή ελικοπτέρου και αεροπορικού συμβούλου, ο οποίος μίλησε στο iefimerida, το ζευγάρι έκανε χρήση του ιδιωτικού ελικοπτέρου από το πεδίο προσγείωσης στην περιοχή Μερέντα στα Μεσόγεια, με προορισμό τη Σίφνο, όταν και έγινε το δυστύχημα.

«Πρόκειται για ιδιωτικό ελικόπτερο που έκανε πτήση αεροταξί. Απογειώθηκε από το πεδίο προσγείωσης στη Μερέντα με προορισμό τη Σίφνο. Επέβαιναν ο χειριστής και δύο επιβάτες. Το δυστύχημα έγινε κοντά στο ελικοδρόμιο λίγο πριν την προσγείωση. Δεν έκλεισε το σχέδιο προσγείωσης με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας» ανέφερε.

Η προανάκριση για το περιστατικό θα διενεργηθεί από τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου.

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Συλλυπητήρια από το υπουργείο Μεταφορών -Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναλαμβάνει τις έρευνες



Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) αναλαμβάνει τις έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου.

Το υπουργείο Μεταφορών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των τριών θυμάτων του σημερινού δυστυχήματος και τόνισε ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα διερευνήσει το τι οδήγησε σε αυτή την τραγωδία.

«Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος που έγινε σήμερα, το απόγευμα, στη Σίφνο.

Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)», σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Δείτε εικόνες από το σημείο της τραγωδίας:

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Φωτογραφίες: intimenews, ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΝΙΟΣ