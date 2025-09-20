Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή πτώσης του δένδρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης -Επικράτησε πανικός, δύο τραυματίες - iefimerida.gr

Τη στιγμή που πέφτει το δένδρο στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, κατέγραψε κάμερα.



Όπως φαίνεται σε βίντεο, που δημοσιεύει το Orange Press, αρκετός κόσμος βρίσκεται στο σημείο την ώρα που το δένδρο πέφτει στην πλατεία. Στο σημείο επικρατεί πανικός, με διερχόμενους να σπεύδουν για να συνδράμουν όσους τραυματίστηκαν.



Μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, ενώ παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε έναν άντρα που υπέστη εκδορές στην πλάτη.



Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μίλησε σε δημοσιογράφους και περιέγραψε τι συνέβη. «Καθώς έπαιρνα παραγγελία άκουσα έναν ήχο και έπεσε το δέντρο πάνω στην ομπρέλα κάτω από την οποία έπαιρνα παραγγελία. Πάλι καλά την κράτησε, κράτησε τον κορμό και μετά από 5 λεπτά πέφτει άλλος ένας κορμός στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους νομίζω», είπε αρχικά. Σύμφωνα με τον ίδιο ακολούθησαν φωνές καθώς η μία τραυματίας ήταν με τα παιδιά της.

Ερωτηθείς γιατί έπεσε το δέντρο ο αυτόπτης μάρτυρας απάντησε: «Προφανώς ήταν σάπιο. Πριν 3 εβδομάδες είχε πάλι πέσει ένας κορμός από το ίδιο δέντρο. Είχαμε ενημερώσει τον δήμο, τους είχαμε πει ότι το δέντρο ήταν σάπιο, δεν ανέλαβαν την ευθύνη, επειδή δεν είχε γίνει τίποτα, δεν άνοιξε ρουθούνι, τώρα που έχουμε τραυματίες έσπευσαν όλοι να το μαζέψουν. Για αυτό πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες ο δήμος».



«Τα δέντρα είχαν ελεγχθεί», λέει η Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Αθηναίων



Από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Αθηναίων, υπήρξε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα τρία δέντρα που έπεσαν. Όπως και στην ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, τα αίτια αποδίδονται στους ισχυρούς ανέμους, ενώ για ελέγχους που είχαν διενεργηθεί, αναφέρει:

«Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αθηναίων κατά τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας πτώσεις κλαδιών και δέντρων σε ορισμένα σημεία της πόλης.

Πτώση δέντρου μουριάς, 30 περίπου ετών, στην οδό Κνωσού. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση.

Πτώση δέντρου Σφένδαμου, 30 περίπου ετών, στην οδό Θεοτοκοπούλου. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγεινομική κατάσταση.

Πτώση δέντρου Γιακαράντας, περίπου 40 ετών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών. Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός-καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης.

Επίσης, παρατηρήθηκαν πτώσεις μεμονωμένων κλαδιών σε διάφορα σημεία της πόλης».