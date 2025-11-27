Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που ο 84χρονος παρασύρει με το ΙΧ του την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της στο Παγκράτι - iefimerida.gr

Βίντεο-ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (21/11) στο Παγκράτι, στο οποίο έχασε τη ζωή της μια 75χρονη γυναίκα έρχεται στη δημοσιότητα.

Στο σοκαριστικό βίντεο διακρίνεται η άτυχη γυναίκα να περπατά μπροστά, με την κόρη της, άτομο με αναπηρία, να την ακολουθεί. Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 84χρονος και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, συγκρούεται με άλλο ΙΧ και στη συνέχεια πέφτει με δύναμη πάνω στη γυναίκα και την κόρη της.

Το όχημα συνεχίζει ανεξέλεγκτο, προσκρούοντας σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ώσπου σταματά. Άμεσα έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της. Ωστόσο λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η άτυχη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του τροχαίου:

«Δεν οδηγεί στην Αθήνα»

Τη δική του εκδοχή μέσω της εκπομπής Live News του Mega έδωσε προ ημερών άτομο από το περιβάλλον του 85χρονου οδηγού.

«Δεν οδηγεί στην Αθήνα, οδηγεί μόνο για να πάει στο χωριό του και να γυρίσει πίσω. Με τα πόδια κάνει τις υποχρεώσεις του. Ο ηλικιωμένος περίμενε έναν επισκέπτη και έβγαλε το αμάξι του απ’ έξω για να μπορέσει να το βάλει αυτός. Το αμάξι του ήταν στην πυλωτή, στο πάρκινγκ τους τελευταίους 6 μήνες. Πήγε και το πάρκαρε 30 μέτρα από το σπίτι του για να αφήσει τη θέση σε αυτόν για να μην ψάχνει για πάρκινγκ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η άτυχη γυναίκα έδινε τον δικό της καθημερινό αγώνα μεγαλώνοντας μόνη την κόρη της, άτομο με αναπηρία που αγγίζει το 90%. Πριν από λίγα χρόνια είχε χάσει τον άνδρα της και από τότε είχε αφιερωθεί στο μοναχοπαίδι της όπως λέει συγγενής του θύματος στο Live News.

