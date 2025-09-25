Blue Star Chios: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού -«Αντέχω», έλεγε σε φίλο του - iefimerida.gr

Βίντεο από το δυστύχημα που σημειώθηκε στο Blue Star Chios, όπου σκοτώθηκε ο 20χρονος Τάσος καθώς εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου, διερευνούν οι Αρχές.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, οι λιμενικές αρχές εξετάζουν βίντεο από τη στιγμή της τραγωδίας. Οι πληροφορίες του ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο 20χρονος κατέβασε τον μοχλό με την πόρτα να ανοίγει ίσα-ίσα. Στη συνέχεια ξαναπάτησε τον μοχλό, με συνέπεια να εγκλωβιστεί μέσα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός είχε μόλις 15 ημέρες στη δουλειά, καθώς είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο αρχές Σεπτεμβρίου και είχε περάσει πλήρη διαδικασία εκπαίδευσης και εξοικείωσης. Στο πλοίο ήταν καθαριστής στο μηχανοστάσιο.



Το ρεπορτάζ του Mega σημείωσε ότι ο 20χρονος Τάσος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού υφυπουργείου Ναυτιλίας. Όπως εξηγεί, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είχε μια υποτυπώδη εκπαίδευση, αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.

«Φοβόταν λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε στο καράβι, αλλά ήθελε πολύ να πάει», λέει ξάδελφος του 20χρονου

Ξάδελφος του 20χρονου, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε: «Τον έπιασε η πόρτα, η υδατοστεγής πόρτα. Δέκα ημέρες είχε πάει. Είχε πάει σε μια ιδιωτική σχολή, πήγε εκεί να δουλέψει, να ξεκινήσει από εκεί. Να ξεκινήσει να κάνει εκεί τη δουλειά του. Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πολύ καλό παιδί, είναι ένα κομμάτι μάλαμα. Τι να σας πω τώρα; Ότι πριν από 10 μέρες, πριν φύγει, ήμασταν μαζί και τρώγαμε και πίναμε. Τι να σας πω; Ότι δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα; Όλοι είμαστε χαμένοι, δεν ξέρουμε τι γίνεται πραγματικά. Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε στο καράβι και όλα αυτά, αλλά ήθελε πολύ να πάει».



«Είχε μιλήσει ένα φιλαράκι μου πολύ καλό, μίλησε μαζί του βιντεοκλήση “πώς είναι;” του λέει, λέει “φίλε είδες; Αντέχω”. Γιατί όταν ξεκίνησε να πηγαίνει έλεγε “Μήπως δεν αντέξω” αλλά τελικά είπε: “Είδες; Αντέχω μπορώ, μου βγαίνουν ωραία εδώ”», πρόσθεσε.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα στο πλοίο



Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης όταν ο ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα. Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο α΄ μηχανικός του πλοίου, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.