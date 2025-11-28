Βίντεο: Πλημμύρισε η πλατεία στο Μοναστηράκι τα ξημερώματα -Ποτάμια οι δρόμοι από την ισχυρή καταιγίδα - iefimerida.gr

Η δυνατή καταιγίδα που έφερε η καταιγίδα Adel και έπληξε την Αθήνα νωρίς το πρωί προκάλεσε πολλά προβλήματα, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά δρόμοι πλημμύρισαν. Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από την πλατεία στο Μοναστηράκι.

Η έντονη βροχόπτωση, η οποία συνοδευόταν και από χαλάζι, δημιούργησε έναν μικρό χείμαρρο στην πλατεία στο Μοναστηράκι με το δρόμο να γίνεται απροσπέλαστος για τους πεζούς. Ο μεγάλος όγκος του νερού που έπεσε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να απορροφηθεί από τα φρεάτια με αποτέλεσμα να μετατραπούν οι δρόμοι σε ποτάμια.

Βίντεο από την πλημμυρισμένη πλατεία στο Μοναστηράκι