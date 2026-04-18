Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο οδηγός παρέσυρε την 16χρονη και την εγκατέλειψε στην Λιοσίων -Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - iefimerida.gr

Σοκαριστικό είναι το βίντεο με την παράσυρσης της 16χρονης κοπέλας σήμερα (18/4) το απόγευμα (στις 17:45) στην οδό Λιοσίων.

Ο οδηγός έχει τραυματίσει πολύ σοβαρά το ανήλικο κορίτσι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η 16χρονη ελέγχει αριστερά και δεξιά πριν περάσει, όμως την στιγμή που κοιτάζει από τα δεξιά της, το μηχανάκι πέφτει πάνω της με μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός, αφού έπεσε κάτω μαζί με τον συνοδηγό του, σηκώθηκαν μετά την πτώση της μηχανής και μετά ανέβηκαν σε αυτή και έφυγαν εγκαταλείποντας το κορίτσι.

Να σημειωθεί πως το βίντεο είναι στην κατοχή της αστυνομίας, ενώ σύμφωνα με το Star έχουν εντοπίσει και τον αριθμό της μηχανής και αναζητούν τον δράστη και τον συνοδηγό.

Να τονιστεί πως το ΕΚΑΒ έφτασε εκεί μέσα σε πέντε λεπτά και την μετέφερε στο ΚΑΤ όπου νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο.