Βίντεο: Στάχτη έκανε το διαμέρισμα της πρώην του στη Γλυφάδα το στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού -Έκαψε τα αυτοκίνητα δύο άλλων πρώην συντρόφων του - iefimerida.gr

Σειρά συμβάντων που δεν χωρά ο ανθρώπινος νους έλαβαν χώρα τα ξημερώματα όταν 46χρονος, στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, έβαλε φωτιά σε σπίτι και σε αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το iefimerida.gr καταγράφεται η πλήρης καταστροφή σε διαμέρισμα πρώην συντρόφου του 46χρονου στη Γλυφάδα.

Έκαψε σπίτι και αυτοκίνητα στη Γλυφάδα -Δείτε βίντεο

Ο 46χρονος ξεκίνησε τις επιθέσεις μετά τις 2 τα ξημερώματα, από την περιοχή της Γλυφάδας.

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Κυκλοφορώντας με ένα μπιτόνι βενζίνη στα χέρια, ο 46χρονος έβαλε αρχικά φωτιά σε διαμέρισμα πρώην συντρόφου του.



Όπως θα δείτε, το μόνο που φαίνεται στο σπίτι μετά την επέμβαση της Πυροσβεστικής είναι στάχτη και αποκαΐδια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο διαμέρισμα επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

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Στη συνέχεια ο άνδρας -ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία- στην ίδια περιοχή, έβαλε φωτιά σε δύο οχήματα, το ένα επίσης πρώην συντρόφου του, καθώς και στο όχημα του νυν συντρόφου της.

Ένα από τα οχήματα που έκαψε ο 46χρονος στη Γλυφάδα / Φωτογραφία: Eurokinissi-ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Το διαμέρισμα που έβαλε φωτιά ο 46χρονος στην Γλυφάδα / Φωτογραφία: Eurokinissi-ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

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Συνέχισε τους εμπρησμούς στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου

Ωστόσο, ο 46χρονος δεν σταμάτησε εκεί. Μετέβη στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, όπου έβαλε φωτιά και πάλι σε αυτοκίνητο άλλης πρώην συντρόφου του.