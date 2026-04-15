Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Η στιγμή διαφυγής των δύο ανήλικων δραστών - iefimerida.gr

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα, στις 22 Μαρτίου, βλέπει το φως της δημοσιότητας.



Το βίντεο, που παρουσίασε το Mega, καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία οι δύο ανήλικοι δράστες ηλικίας, 17 και 16 ετών, απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο Γιώργος Τσιτόγλου, στη συνοικία Καμινάδες της Καρδίτσας.

Στη συνέχεια διακρίνεται ο ένας να πετά το μαχαίρι, προσπαθώντας να εξαφανίσει το αποδεικτικό στοιχείο.

Το βίντεο αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό και τη σύλληψη των ανήλικων δραστών.

Τον μαχαίρωσαν για τα ναρκωτικά

Ο Γιώργος Τσιτόγλου εντοπίστηκε νεκρός, με πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα του, στα εσωτερικά σκαλοπάτια πριν την εξώπορτα μιας τρίπατης κατοικίας στην οδό Σωτήρος, στη συνοικία Καμινάδες Καρδίτσας.

Περίπου 50 μέτρα μακριά από τον δολοφονημένο τραγουδιστή, στην οδό Καραγιαννοπούλου, σε ένα μικρό οικόπεδο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και το μαχαίρι με το οποίο δολοφονήθηκε.



Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει οι δύο νεαροί -οι οποίοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι- ο τραγουδιστής φέρεται να τους είχε ζητήσει να του προμηθεύσουν κοκαΐνη.

Όταν συναντήθηκαν, προκλήθηκε έντονη λογομαχία, καθώς τους ενημέρωσε πως δεν διέθετε χρήματα για να τους πληρώσει.

Η κατάσταση ξέφυγε, με τους δύο ανήλικους να του επιτίθενται με μαχαίρι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Ο 17χρονος δράστης ομολόγησε την ενοχή του, ενώ ο 16χρονος συνεργός του αρνείται κάθε εμπλοκή.

Σύμφωνα μάλιστα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, ο 16χρονος έχει ήδη καταθέσει αίτημα για αποφυλάκιση.