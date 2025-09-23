Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή του άγριου ξυλοδαρμού του 15χρονου από νεαρούς στη Πάτρα - iefimerida.gr

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού του 15χρονου από τρεις ανηλίκους στην Πάτρα.﻿

Στο βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, διακρίνεται ένας εκ των νεαρών να επιτίθεται γρονθοκοπώντας τον 15χρονο, ο οποίος σωριάζεται στο έδαφος.

Οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται πως επιτέθηκαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, σε περιοχή της Πάτρας στον 15χρονο και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Ο 15χρονος διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ότι είχε υποστεί κατάγματα στη γνάθο και στο ρινικό οστό.

Στη συνέχεια, το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐας και Παναγιώτη Κυριακού» της Αθήνας, για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 3 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους

Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του ανακριτή Πατρών, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις τις οποίες κατηγορούνται.

Μετά τις απολογίες τους, επιβλήθηκαν στον 16χρονο -αλβανικής καταγωγής- που φαίνεται να χτυπά με μανία τον μαθητή- οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα, η απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα και η επίβλεψη από επιμελητή ανηλίκων, ενώ στον 15χρονο και τον 14χρονο επιβλήθηκε ο όρος της επίβλεψης από επιμελητή ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος και ο 15χρονος, ενώπιον του ανακριτή, υποστήριξαν ότι δεν συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό. Αντίθετα, έσπευσαν προκειμένου να τελειώσει ο καβγάς και να βοηθήσουν το θύμα.