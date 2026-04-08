Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση ηλικιωμένης από φορτηγό - iefimerida.gr

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι, όπου 82χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.
Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή του τροχαίου και όσα ακολούθησαν. Λίγο μετά τις 7 το πρωί το φορτηγό κινείται στην οδό Αγίας Τριάδος και στη συνέχεια χτυπά την ηλικιωμένη.
Η 82χροονη παραμένει στο οδόστρωμα, ενώ από δίπλα της περνούν αυτοκίνητα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα είχε ήδη χάσει τη ζωή της.
Συνελήφθη ο οδηγός
Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
Την προανάκριση έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία θα λάβει καταθέσεις προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
