Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση ηλικιωμένης από φορτηγό - iefimerida.gr

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι, όπου 82χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή του τροχαίου και όσα ακολούθησαν. Λίγο μετά τις 7 το πρωί το φορτηγό κινείται στην οδό Αγίας Τριάδος και στη συνέχεια χτυπά την ηλικιωμένη.

Η 82χροονη παραμένει στο οδόστρωμα, ενώ από δίπλα της περνούν αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,﻿ ωστόσο η γυναίκα είχε ήδη χάσει τη ζωή της.

Συνελήφθη ο οδηγός

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία θα λάβει καταθέσεις προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.