 Βίντεο και εικόνες από τη χθεσινή μεγάλη στρατιωτική άσκηση σε όλο το Αιγαίο -Η ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο και εικόνες από τη χθεσινή μεγάλη στρατιωτική άσκηση σε όλο το Αιγαίο -Η ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων

Στιγμιότυπο από τη μεγάλη στρατιωτική άσκηση ετοιμότητας σε όλο το Αιγαίο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 η μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας, που διετάχθη αιφνιδιαστικά από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Η τελική φάση της εν λόγω άσκησης διεξήχθη σε νήσο της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) η οποία περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδος, με συμμετοχή τμημάτων της διακλαδικής δύναμης επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης.

Τη δραστηριότητα παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.

Βίντεο και εικόνες από την άσκηση

