Βίντεο: Η στιγμή που οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ βγαίνουν από το νοσοκομείο -Ξεκίνησε η επιστροφή στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος, δύο από τους τρεις τραυματίες φίλους του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το πολύνεκρο τροχαίο.

Στη Ρουμανία βρίσκεται αεροσκάφος του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη τους τραυματίες, όπου αναμένεται να συνεχίσουν τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Ο πρώτος που εξήλθε από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στην Ρουμανία ήταν ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο της πόλης, προκειμένου να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του ΕΚΑΒ για τον επαναπατρισμό του.

«Είναι σε σοκ», λέει ο πατέρας του ενός τραυματία

Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος δήλωσε: «Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Στη Ρουμανία παραμένει ο ένας πολυτραυματίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιστροφή των δύο τραυματιών αναμένεται περίπου στις 14:00 το μεσημέρι στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία για νοσηλεία θα παραμείνει ο τρίτος τραυματίας από το τροχαίο ο οποίος φέρει μεγαλύτερα τραύματα.

