Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας στο Άστρος Κυνουρίας -Ο γερανός ακούμπησε καλώδια, δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία - iefimerida.gr

Βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα από το σημείο της τραγωδίας στο Άστρος Κυνουρίας, όπου δύο άνδρες άφησαν την τελευταία τους πνοή κατά τη διάρκεια εργασιών.

Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Άγιος Ανδρέας, όταν ένας 57χρονος και ένας 33χρονος πραγματοποιούσαν εργασίες φόρτωσης φθαρμένων ελαστικών σε φορτηγό με γερανό.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο βραχίονας του γερανού («παπαγαλάκι») ήρθε σε επαφή με καλώδια ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να υποστούν ηλεκτροπληξία και να χάσουν τη ζωή τους.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε το τραγικό συμβάν: «Ένα φορτηγό με γερανό φόρτωνε παλιά λάστιχα από το βενζινάδικο για ανακύκλωση και δυστυχώς το “παπαγαλάκι” βρήκε στα καλώδια».

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, καθώς ο ιδιοκτήτης ειδοποίησε το Κέντρο Υγείας. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., η Πυροσβεστική, καθώς και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.