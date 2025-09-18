Βίντεο-ντοκουμέντο από τη φονική καραμπόλα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης -Μια 64χρονη νεκρή, 3 τραυματίες - iefimerida.gr

Σοκ προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο που έρχεται στη δημοσιότητα από το θανατηφόρο τροχαίο που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στο ύψος του Ελληνικού και ο τραγικός απολογισμός είναι μία νεκρή, ηλικίας 64 ετών, καθώς και τρεις ακόμη τραυματίες. Στη θανατηφόρα καραμπόλα, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε η ΕΡΤ, ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα.



Το βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα

Όπως έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας, το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα χτυπάει από πίσω το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη 64χρονη που έχασε τη ζωή της. Από τη σύγκρουση το ένα ΙΧ πέρασε από τη διασταύρωση, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, και στη συνέχεια συγκρούστηκε διαδοχικά με το τρίτο ΙΧ και το ταξί.



Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες των τεσσάρων εμπλεκόμενων οχημάτων. Η 64χρονη ανασύρθηκε νεκρή, ενώ οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο εξ αυτών φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Βίντεο από το σημείο όπου σημειώθηκε το τροχαίο:

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.