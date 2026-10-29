Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην Πλάκα: Βαν με 12 μαθητές γλιτώνει την τελευταία στιγμή - iefimerida.gr

Σοκαριστικό είναι το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία στην Πλάκα, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κάμερα ασφαλείας από τη γειτονιά στην οδό Λυσικράτους αποτυπώνει την ένταση της έκρηξης, από την οποία έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, που έρχεται στη δημοσιότητα, εμφανίζεται ένα βαν το οποίο μεταφέρει 12 μαθητές ιδιωτικού σχολείου. Πίσω από το βαν υπάρχει ένα ιδιωτικό ΙΧ σε απόσταση περίπου 5-10 μέτρων, ενώ στα δεξιά διακρίνεται στο πεζοδρόμιο ένας πεζός.

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Ενώ το βαν προσπερνά το σπίτι της τραγωδίας, ένα-δύο δευτερόλεπτα μετά σημειώνεται η ισχυρή έκρηξη.

Από την έκρηξη, το ΙΧ που βρίσκεται από πίσω τινάζεται, με τον οδηγό ευτυχώς να τραυματίζεται ελαφρά.

Το βίντεο που συνέλεξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την περιοχή είναι τρομακτικό.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

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Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών, οι οποίοι έκαναν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και την ίδια ημέρα, αργότερα, επρόκειτο να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.