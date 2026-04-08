Μετέωρα: Βίντεο-σοκ από την πτώση 65χρονης στο κενό [προσοχή: σκληρές εικόνες] - iefimerida.gr

Σοκ προκαλεί βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από την πτώση της 65χρονης γυναίκας από την Ιερά μονή Αγίου Στεφάνου, στα Μετέωρα.

Τα πλάνα αποτυπώνουν τη στιγμή της πτώσης της 65χρονης η οποία είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα στις τουαλέτες της Ιερας Μονής Αγίου Στεφάνοτ πριν προχωρήσει προς τον βράχο.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί μέχρι στιγμής τι ακριβώς συνέβη.

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Διάσωσης της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, με τους διασώστες να επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσβατο και επικίνδυνο σημείο, όπου εντοπίστηκε η σορός της γυναίκας, η οποία είχε πέσει από μεγάλο ύψος νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Οι συνθήκες της επιχείρησης ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και του μεγάλου υψομέτρου, απαιτώντας συντονισμένες ενέργειες και αυξημένη προσοχή από τα μέλη της ομάδας διάσωσης.