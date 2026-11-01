Βίντεο από την εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του Πλεύρη: Ντυμένοι «Halloween» οι δράστες έβαλαν τα γκαζάκια στην είσοδο - iefimerida.gr

Βίντεο-ντοκουμέντο από τις κινήσεις των δραστών λίγο πριν από την εμπρηστική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη, στο Κολωνάκι.

Στα πλάνα διακρίνονται άγνωστα άτομα να φορούν μάσκες, προκειμένου να κρύψουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εκμεταλλευόμενα, όπως φαίνεται, τους εορτασμούς του Halloween. Οι δράστες μεταφέρουν τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό μέσα σε σακίδια πλάτης.

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Στη συνέχεια, τοποθετούν τον μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το γραφείο του υπουργού και απομακρύνονται από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 02:15 τα ξημερώματα, με τους δράστες να χρησιμοποιούν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από δύο γκαζάκια. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην κεντρική πόρτα του κτιρίου, ενώ έσπασαν και τζάμια.