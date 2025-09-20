Σβήνουν 90.000 σπάνια βιβλία -Το Βιβλιοπωλείο Αστέγων στο χείλος της ανακύκλωσης [βίντεο] - iefimerida.gr

Στο Παγκράτι, μέσα στην πολύβουη καθημερινότητα, υπάρχει ένας μικρός χώρος σιωπής και χαρτιού.

Ένα παλαιοβιβλιοπωλείο που στέκεται όρθιο χάρη σε τρεις ανθρώπους που κάποτε έμειναν άστεγοι. Ανάμεσά τους ο Λεωνίδας Κουρσούμης, 76 ετών. Πρώην άστεγος, πρώην φοιτητής που δούλευε σε βιβλιοπωλείο για να επιβιώσει.

Σήμερα, στέκεται φύλακας σε 100.000 βιβλία που κινδυνεύουν να χαθούν.

