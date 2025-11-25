 Η ανακοίνωση του οίκου Gutenberg για το βιβλίο Τσίπρα: Πωλήθηκαν 33.000 αντίτυπα μέσα σε λίγες ώρες - iefimerida.gr
Η ανακοίνωση του οίκου Gutenberg για το βιβλίο Τσίπρα: Πωλήθηκαν 33.000 αντίτυπα μέσα σε λίγες ώρες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
O εκδοτικός οίκος Gutenberg ανακοίνωσε σήμερα ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία του.

«Η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες!

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας. Ευχαριστούμε θερμά το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του!

Η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη!».

