Τα επτά βιβλία που προτείνει η Μαρέβα Μητσοτάκη για το καλοκαίρι - iefimerida.gr

Ποια είναι τα απαραίτητα για το καλοκαίρι; Φυσικά τα βιβλία, μιας και ο χρόνος είναι λίγο περισσότερος και με ένα βιβλίο στο χέρι, στην παραλία, στη βεράντα, στο ταξίδι, περνάει ευχάριστα.

Τα απαραίτητα του καλοκαιριού «Summer Essentials», όπως σημειώνει, παραθέτει σε ανάρτησή της και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ποστάροντας φωτογραφία με βιβλία.

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Η Μαρέβα Μητσοτάκη, που μοιράζεται συχνά στα σόσιαλ βιβλία που διαβάζει και έχουν ενδιαφέρον, έκανε μία ανάρτηση με επτά βιβλία για διαφορετικά γούστα.

Τα επτά βιβλία που προτείνει η Μαρέβα Μητσοτάκη είναι:

Alexandria -Islam Issa

Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πεδίο, με τίτλο Αλεξάνδρεια, Η πόλη που άλλαξε τον κόσμο. Η Αλεξάνδρεια μας αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία αυτής της σπουδαίας και διαχρονικής πόλης. Συνδυάζοντας την εμβριθή έρευνα με τον μύθο και τη λαϊκή παράδοση, το βιβλίο αποτελεί μια έγκυρη ιστορία της πόλης που διαμόρφωσε τον σύγχρονο κόσμο μας.

Peter Frankopan – The New Silk Roads

Οι δρόμοι του μεταξιού: Μια νέα ιστορία του κόσμου, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ένα βιβλίο που ανατρέπει την παραδοσιακή θεώρηση της ιστορίας, αναδεικνύοντας την περιοχή που συνδέει Ανατολή και Δύση ως το αληθινό κέντρο του κόσμου, τόσο στο παρελθόν όσο και στο σήμερα.

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Asymmetry -Lisa Halliday

The Meaning of Your Life -Arthur Brooks

Bιβλίο στο Νο1 του New York Times bestselling. «Φτιάξε τη ζωή που θες» εκδόσεις Παπαδόπουλος, ένα βιβλίο για να ξεκινήσετε ένα ταξίδι προς την ευτυχία, ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζετε.

Buddha, Socrates, and Us -Stephen Batchelor

The New Byzantines -Sean Mathews