Βελτιωμένη η εικόνα στη Ζάκυνθο: Οριοθετήθηκε η φωτιά στις Ελιές, παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις - iefimerida.gr

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Ζάκυνθο, σημαίνοντας συναγερμό το μεσημέρι στην περιοχή Ελιές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε αρχικά το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, εστάλη νέο μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ελιές Ζακύνθου απομακρυνθείτε προς Βολίμες», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους οι κάτοικοι.

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Στο σημείο είχαν σπεύσει αρχικά 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.