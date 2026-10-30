Πυροσβεστική για έκρηξη στην Πλάκα: Δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου από τους 3 δράστες - 34 ημέρες διήρκεσε η έρευνα - iefimerida.gr

Την έρευνα που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη των τριών δραστών που προκάλεσαν την φονική έκρηξη στην Πλάκα παρουσίασε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Όπως τόνισε στην έκτακτη ενημέρωση για την φονική έκρηξη που οδήγησε στον θάνατο 6 ανθρώπους:

«Στην εξιχνίαση της υπόθεσης της φονικής έκρηξης στην Πλάκα προχώρησε χθες η ΔΑΟΕ.

Συνελήφθησαν δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός σε εκτέλεση των ενταλμάτων που εκδόθηκαν σε βάρος τους.

Σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία.

Οι τρεις προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου προκαλώντας διαρροή.

Επί 34 ημέρες εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη εργάστηκαν για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη.

Ανασύσταση χώρου, έκρηξη, με ενδελεχή ανάλυση βίντεο, την αξιοποίηση στοιχείων από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου και από όσα συλλέχθησαν από το σημείο.

Η συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων συνέβαλε στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.