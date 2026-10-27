Basket Gate: Τέσσερις προφυλακίσεις, δύο «βραχιολάκια» -Οι αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα, έρχονται εκλογές στην ΕΟΚ - iefimerida.gr

Με τέσσερις προσωρινά κρατούμενους και δύο κατηγορούμενους σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, η υπόθεση Basket Gate εισέρχεται σε νέα φάση, ενώ η δικαστική έρευνα παραμένει ανοιχτή.

Οι εξελίξεις στην ΕΟΚ «τρέχουν», με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να ζητά τη διεξαγωγή εκλογών το συντομότερο δυνατό.

Ο πρώτος κύκλος των απολογιών ολοκληρώθηκε χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, με τον ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά να κρίνεται προσωρινά κρατούμενος και τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα και τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη να τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

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Και στους δύο επιβλήθηκε, παράλληλα, απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες για δωροδοκία, δωροληψία και παροχή ωφελημάτων με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων. Οι συνήγοροί τους αμφισβητούν το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας και προαναγγέλλουν νομικές ενέργειες κατά των δικαστικών αποφάσεων και των μαρτυρικών καταθέσεων.

Έτσι, με την προσωρινή κράτηση του Κορομηλά, οι προφυλακισμένοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε τέσσερις. Είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις για τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο, τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη και τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου.

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Η απολογία Κορομηλά για τις εννέα περιπτώσεις και τα 102.000 ευρώ

Πλήρης άρνηση των κατηγοριών ήταν η υπερασπιστική γραμμή που τήρησαν και οι τρεις διαιτητές.

Ο Ηλίας Κορομηλάς υποστήριξε ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή συμμετοχή στην επιλογή, στον ορισμό ή στην αντικατάσταση διαιτητών σε αγώνες.

«Ουδέποτε υπήρξα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), ούτε είχα οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή συμμετοχή στην επιλογή, στον ορισμό ή στην αντικατάσταση διαιτητών σε αγώνες. Οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στα αρμόδια όργανα διαιτησίας. Συνεπώς, ουδεμία αρμοδιότητα είχα ως προς τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών, αλλά ούτε και θα μπορούσα να έχω εκ της θέσεως και των καθηκόντων μου, να ασκώ εν τοις πράγμασι αποφασιστική επιρροή στη διαδικασία επιλογής και ορισμού διαιτητών», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή.

Επιπλέον, αμφισβήτησε τα όσα έχουν καταθέσει οι μάρτυρες της υπόθεσης.

«Οι εις βάρος μου κατηγορίες στηρίζονται ουσιαστικά στις καταθέσεις δύο και μόνο προσώπων, χωρίς να προκύπτουν συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την προσωπική μου εμπλοκή στις καταγγελλόμενες ενέργειες», ανέφερε κατά την απολογία του.

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Ο Τάσος Πηλοΐδης πέρασε στην αντεπίθεση και υπέβαλε μήνυση εναντίον βασικού μάρτυρα που είχε καταγγείλει πως ο 59χρονος πρώην διαιτητής είχε αδίκως τιμωρήσει με διπλή τεχνική ποινή τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

«Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και ουδέποτε θα έκανα κάτι για να τον βλάψω», φέρεται να υποστήριξε, και πρόσθεσε ότι δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ ούτε έχει διωχθεί ποτέ πειθαρχικά.



Πλήρης άρνηση του κατηγορητηρίου ήταν η υπερασπιστική γραμμή και της Βάσως Τσαρούχα.

Τι είπαν οι δικηγόροι των τριών διαιτητών -Κάνει προσφυγή ο Κορομηλάς, μίνι δικαίωση λέει η Τσαρούχα

Για την προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά, ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, ανέφερε πως θα κάνουν προσφυγή κατά της απόφασης.

«Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό. Για δύο καταθέσεις να έχουμε 4 προσωρινές κρατήσεις. Δικαιλόγησε τα χρήματα, αλλά δεν πείστηκε ο ανακριτής. Είπε ότι είναι χρήματα από την Euroleague ως διαιτητής. Θα κάνουμε προσφυγή κατά του εντάλματος κράτησης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ολα αυτά δεν υπάρχουν. Το σκεπτικό ήταν ότι δεν δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Νομίζω ότι αυτές οι προσωρινές κρατήσεις, μου κάνουν για παιχνίδια παραγόντων, οικονομικών, πολιτικών. Οι προσωρινές κρατήσεις γίνονται πολύ εύκολα ενώ με αυτές τις δικογραφίες, δεν θα πήγαιναν ούτε καν στην ανάκριση χωρίς προανάκριση. Θα κινηθούμε νομικά, αλλά η ζημιά που ένας άνθρωπος παθαίνει από προσωρινή κράτηση είναι ανεπανόρθωτη και πραγματικά χωρίς στοιχεία», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

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Από την πλευρά της Τσαρούχα, ο νομικός της εκπρόσωπος, Άγγελος Πεπόνης, έκανε λόγο για αυστηρή μεταχείριση, αλλά υπάρχει μια μικρή ικανοποίηση ότι δεν κρίθηκε προφυλακιστέα.

«Απαγόρευση ενασχόλησης με τον αθλητισμό. Σε αυτό το στάδιο που είμαστε μας αφήνει μία μικρή ικανοποίηση. Σε μια ανακριτική διαδικασία είναι να αποφευχθεί η προσωρινή κράτηση. Θα πω ότι είναι αυστηρή μεταχείριση. Είναι η πιο καταξιωμένη διαιτητής. Δεν υπάρχει στη δικογραφία το παραμικρό στοιχείο εις βάρος της. Είναι αθώα. Δεν βρήκαν λεφτά στο σπίτι της. Η αστυνομία είπε ότι βρέθηκαν λεφτά και στους 6 συλληφθέντες. Βρεθήκανε φανέλες πολλών ομάδων, αλλά κατασχέθηκαν συγκεκριμένης ομάδας», ανέφερε και πρόσθεσε: «Σήμερα, ο ένας εκ των δύο μαρτύρων βγαίνει τηλεοπτικά να καταγγείλει τι έχει κάνει η Τσαρούχα. Δείχνει τον πόλεμο που της έχει υποστεί και τι συμβαίνει. Κάποιοι προσωπικά έχουν ζήτημα μαζί της. Ο δρόμος της δικαίωσης είναι μακρύς. Συγκρατημένη χαρά σε αυτό το στάδιο».

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Δικηγόρος Πηλοΐδη: Πρόχειρη δουλειά από τον αθλητικό εισαγγελέα, θα μηνυθεί ο μάρτυρας που τον κατήγγειλε

Ο Νίκος Γαλάνης, ο δικηγόρος του Τ. Πηλοΐδη, είπε από την πλευρά του: «Μεγάλη ανακριτική ταλαιπωρία για τον πελάτη μου. Αφέθηκε ελεύθερος με κατ' οίκον περιορισμό και απαγόρευση ενασχόλησης με τον αθλητισμό. Θεωρώ πως δεν είναι σωστή η απόφαση. Τα στοιχεία από την πρώτη στιγμή είναι ελλιπή. Πολύ πρόχειρη δουλειά από την αθλητική εισαγγελία και απεδείχθη στην πορεία. Ενώ υπάρχει δυνατότητα για πιο σωστές και ώριμες δικογραφίες, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί βιάστηκε να βγάλει αυτή τη δικογραφία. Ο εντολέας μου δηλώνει την αθωότητά του με τον μεγαλύτερο και πιο πανηγυρικό τρόπο. Η βίαιη απόφαση για τον κατ' οίκον περιορισμό είναι επαχθής για το τίποτα.

Από το σύνολο της δικογραφίας, ένας μάρτυρας αναφέρεται στον εντολέα μου. Αποφασίστηκε να μηνυθεί για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η υπόθεση θα έχει μέλλον. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι δίνεται βήμα σε άνθρωπο που έχει ομολογήσει διάπραξη ποινικών αδικημάτων και έχει μια προσωρινή ασυλία από την αθλητική εισαγγελία. Θα κριθεί η διάταξη από προσφυγή που θα κάνουμε. Θα κριθεί αν πρέπει να βρεθεί κι αυτός στο εδώλιο. Μυθοπλασίες όσα είπε. Να δούμε αν θα τα επαναλάβει αν βρεθεί κατηγορούμενος και όχι τώρα που παίρνει το βήμα να βγαίνει να μιλάει και να κάνει τον τιμητή των υπολοίπων. Αυτός που διαπράττει τα εγκλήματα».



Οι προφυλακίσεις Λιόλιου, Μαυραγάνη και Παπαπέτρου

Στον πρώτο κύκλο των απολογιών, είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης και ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου.

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Οι Λιόλιος και Μαυραγάνης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης για τον πρώην πρόεδρο της EOK, οι εξηγήσεις του δεν κρίθηκαν πειστικές.

Οι δικαστικοί λειτουργοί φέρονται, επίσης, να εκτίμησαν ότι υπήρχε κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων σε περίπτωση που παρέμενε ελεύθερος, συνεκτιμώντας τις γνωριμίες και τις επαφές του με παράγοντες του χώρου.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο Πέτρος Παπαπέτρου, μετά από απολογία που διήρκεσε σχεδόν εννέα ώρες, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία και οικονομικές κινήσεις ανθρώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Έτσι, δεν αποκλείονται άμεσα νέες κλήσεις για παροχή εξηγήσεων ή απολογίες.

Βρούτσης: Εκλογές στην ΕΟΚ το συντομότερο δυνατό

Μετά την παραίτηση και την προσωρινή κράτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, τίθεται το ζήτημα της επόμενης ημέρας και της νομιμοποίησης της διοίκησης της ΕΟΚ.

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Το θέμα των εκλογών έθεσε δημόσια ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά τη συνάντησή του με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ.

«Συστήνω τον δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατό, άμεσα αν γίνεται», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η επόμενη διοίκηση να διαθέτει σαφή εντολή από τα σωματεία.

Όπως ανέφερε, σε μια τέτοια συγκυρία είναι σημαντικό όποιος αναλαμβάνει τη διοίκηση να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια νέα εκλογική διαδικασία.

Κάλπες στις 20 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η ΕΟΚ αναμένεται να προκηρύξει εκλογές στις 20 Δεκεμβρίου.

Όπως ανέφερε ο Αντώνης Καλκαβούρας, για την προκήρυξη εκλογών στην ΕΟΚ απαιτούνται τουλάχιστον 45 ημέρες με πιθανότερη ημερομηνία την 20η Δεκεμβρίου.