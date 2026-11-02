BasketGate: Στα δικαστήρια ο Παναγιώτης Γιαννάκης -Πήγε να καταθέσει ως μάρτυρας για το παιχνίδι που έστησαν σε βάρος του - iefimerida.gr

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρίσκεται ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής και προπονητής Παναγιώτης Γιαννάκης, για να καταθέσει ως μάρτυρας για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων και δωροδοκίας διαιτητών.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ζητεί την τιμωρία εκείνων που έστηναν αγώνες. Σύμφωνα με την κατάθεση βασικού μάρτυρα της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης φέρεται να έδωσε αναίτια δύο τεχνικές ποινές στον Παναγιώτη Γιαννάκη σε αγώνα του Άρη με τον Φάρο Λάρισας το 2018 ως «ευχαριστώ» για χρήματα που έλαβε ως «δώρο».

Ο Τάσος Πηλοΐδης, ο οποίος έχει τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό, αρνείται το περιστατικό που περιγράφει ο μάρτυρας και έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του για ψευδή κατάθεση. Έχει χαρακτηρίσει «μυθοπλασίες» και «αποκυήματα φαντασίας» τα όσα έχει καταθέσει αναφορικά με τις τεχνικές ποινές στον Παναγιώτη Γιαννάκη, σημειώνοντας ότι «ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και ουδέποτε θα έκανα κάτι για να τον βλάψω».

Η άφιξη του Παναγιώτη Γιαννάκη στην Ευελπίδων