Basketgate: «Θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ» -Nέες αποκαλύψεις για τους στημένους αγώνες - iefimerida.gr

Πληθαίνουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Basketgate, το σκάνδαλο των στημένων αγώνων που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ.

Μέσα στις εκατοντάδες σελίδες της ογκωδέστατης δικογραφίας και τις καταθέσεις των δύο βασικών μαρτύρων και ατόμων μου γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις, καταγράφονται πράγματα που φαίνεται πώς γίνονταν στον χώρο του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.

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«Θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις»

Μία σοβαρή καταγγελία που προκύπτει για την υπόθεση αφορά την άνοδο στην Α1 το 2016 και τη μάχη που έδιναν Φάρος Κερατσινίου και Προμηθέας Πατρών.

Σύμφωνα με την κατάθεση πρώην παράγοντα του Φάρου, είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον τότε επικεφαλής του Προμηθέα για το ενδεχόμενο η ομάδα του Κερατσινίου να ανέβει αγωνιστικά στην Α1, αλλά στη συνέχεια να παραιτηθεί από τη θέση.

Ο μάρτυρας εξηγεί ότι ο Προμηθέας, εάν δεν εξασφάλιζε την άνοδο, θα χρειαζόταν περίπου 300.000 ευρώ για να αγοράσει άλλη ΚΑΕ.

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Γι' αυτό, όπως καταθέτει, πρότεινε να παραιτηθεί ο Φάρος από την άνοδο έναντι 100.000 ευρώ, ώστε να καλύψει οικονομικές υποχρεώσεις.

«Εγώ, εφόσον πάρουμε τη θέση, θα κάνω πίσω, θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ, για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε ο Φάρος».

«Πώς εγώ θα είμαι εξασφαλισμένος ότι εσύ θα τηρήσεις το λόγο σου και θα παραιτηθείς από την άνοδο;»

Η απάντηση που αποδίδει στον τότε επικεφαλής του Προμηθέα ήταν διαφορετική.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, του αντιπρότεινε 150.000 ευρώ, αλλά με την προϋπόθεση οι αγώνες να ολοκληρωθούν με 3-2 υπέρ του Προμηθέα, δηλαδή να χάσει ο Φάρος τρεις αναμετρήσεις ώστε η ομάδα της Πάτρας να ανέβει απευθείας στην Α1.

«Η απάντησή μου ήταν 100% αρνητική στο να πάω να πω στους παίκτες μου να χάσουν», υποστηρίζει ο μάρτυρας.

Ο τότε επικεφαλής του Προμηθέα φέρεται να τον ρώτησε: «Πώς εγώ θα είμαι εξασφαλισμένος ότι εσύ θα τηρήσεις το λόγο σου και θα παραιτηθείς από την άνοδο;»

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Ο μάρτυρας απάντησε: «Δεν είσαι εξασφαλισμένος, αλλά δεν σου ζητάω και τίποτα μέχρι να γίνει».

«Ελπίζω να κρατήσεις το λόγο σου»

Στις 11 Ιουνίου 2016 ο Φάρος νίκησε τον Προμηθέα και εξασφάλισε την άνοδο στην Α1.

Σύμφωνα με τον πρώην παράγοντα, το ίδιο βράδυ δέχθηκε συγχαρητήριο μήνυμα από τον τότε επικεφαλής του Προμηθέα, ο οποίος του έγραψε: «Ελπίζω να κρατήσεις το λόγο σου».

Ο μάρτυρας αναφέρει ότι στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση του Φάρου να παραιτηθεί από την άνοδο και ακολούθησε επίσημη ανακοίνωση της ομάδας.

Μετά την ανακοίνωση, όπως καταθέτει, δέχθηκε τηλεφώνημα με το οποίο ενημερώθηκε ότι θα παραλάμβανε τα συμφωνηθέντα χρήματα.

Η σακούλα με τις 100.000 ευρώ και τα χαρτονομίσματα σε χαρτοπετσέτες



Στις 20 Ιουνίου 2016, σύμφωνα με την κατάθεση, ο πρώην παράγοντας του Φάρου μετέβη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας της αλυσίδας καφέ του Β. Λιόλιου, στο «δαχτυλίδι» της Κηφισίας.

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Εκεί, όπως υποστηρίζει, συναντήθηκε με τον τότε προπονητή του Προμηθέα, ο οποίος του παρέδωσε σε γραφείο μια σακούλα με 100.000 ευρώ.

«Αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει», φέρεται να του είπε ο προπονητής.

Ο μάρτυρας περιγράφει: «Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα».

Όπως υποστηρίζει, αμέσως μετά τηλεφώνησε στον τότε επικεφαλής του Προμηθέα για να τον ευχαριστήσει, ενώ εκείνος τον ευχαρίστησε επειδή τήρησε την υπόσχεσή του.

