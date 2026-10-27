«Eνορχηστρωμένος επικοινωνιακός πόλεμος», αρνείται τις κατηγορίες ο Βαγγέλης Λιόλιος -Όσα υποστήριξε στην απολογία του για το basketgate - iefimerida.gr

Με ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος αρνήθηκε ενώπιον του Ανακριτή οποιαδήποτε σχέση με πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ.

«Εξαρχής δηλώνω μετ’ επιτάσεως ότι αρνούμαι τις κατηγορίες, οι οποίες τυγχάνουν βαρύτατες, συντριπτικές και απαξιωτικές για το πρόσωπο, το ήθος, την ιδιότητα και την θέση του ως εκλεγμένου προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης από το 2021 έως και σήμερα. Δεν έχω απολύτως καμία εμπλοκή, συμμετοχική, πολλώ μάλλον αυτουργική στις 49 τον αριθμό πράξεις που περιλαμβάνονται στο Ένταλμα Σύλληψης ή σε οποιαδήποτε άλλη που να συγκροτεί, να υπάγεται ή να αποτελεί μέρος των περιγραφομένων σε αυτό παρανόμων πράξεων», υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον του ανακριτή.



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Κατά την πολύωρη απολογία του την Κυριακή υποστήριξε πως το «σημαντικότερο επίτευγμα» της πορείας του στο χώρο της καλαθοσφαίρισης «είναι ένας αέρας ελευθερίας και ανεξαρτησίας που έπνευσε σε όλο το ελληνικό μπάσκετ».

Λιόλιος: Είμαι αυτός που θεσμοθέτησε την ανεξαρτησία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας

Μεταξύ άλλων υποστήριξε: «Είμαι αυτός που θεσμοθέτησε την ανεξαρτησία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ). Επί των ημερών μου η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, μόνη ορίζει τους διαιτητές με τα δικά της κριτήρια, ήτοι κατόπιν αξιολογήσεων, βαθμολογιών και ranking των διαιτητών, έχει ήδη δε προσκομιστεί στη δικογραφία από τον Πρόεδρο της ΚΕΔ USB STICK με όλα τα ανωτέρω στοιχεία, όλων των αγώνων, όλων των ετών. Επίσης επί των ημερών μου η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας τοποθετεί παρατηρητές σε όλους τους αγώνες της Α1, Α2 και Β Εθνικής των Ανδρών και Α1 των Γυναικών, κάτι που δεν γινόταν τις προηγούμενες φορές. Επίσης η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισής Ελλάδος (ΟΔΚΕ) επί των ημερών μου απέκτησε αθλητική αναγνώριση και είναι η μόνη αναγνωρισμένη Ομοσπονδία Διαιτητών. Με την οικονομική κάλυψη της ΕΟΚ λύθηκαν τα θέματα εκπαίδευσης των διαιτητών».



Ο κ. Λιόλιος, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και κατηγορείται ότι έστησε 49 ματς, επιμένει ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ κάποιον διαιτητή πλην των θεσμικών συναντήσεων μου με τα όργανα της διαιτησίας. «Δεν υφίσταται καμία ιδιωτική φωτογραφία μου με διαιτητή και αυτό διότι ήταν πάγια αρχή μου να μην αποκτήσω προσωπικές σχέσεις με κανένα διαιτητή», τόνισε στην απολογία του.

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Ο Βαγγέλης Λιόλιος θεωρεί ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στην προεδρία της ΕΟΚ «τάραξε τα νερά» και ανέφερε ότι «χάλασε πολλά υφιστάμενα και κατεστημένα συμφέροντα».



Στο υπόμνημά του αναφέρει ότι υπήρξε «ενορχηστρωμένος επικοινωνιακός πόλεμος» από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον πόλεμο αυτό όπως λέει, συντάχθηκαν ορισμένοι άλλοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων αναφέρει ότι είναι η ΚΑΕ Αμαρουσίου, του Δήμου Στασινόπουλου.

Ο Β. Λιόλιος υποστηρίζει ότι με τον κ. Στασινόπουλο, είχε συναντηθεί στα γραφεία της ΕΟΚ στις 14 Απριλίου 2026 για να συζητήσουν για τη διαιτησία. Κατά τον Λιόλιο, ο Στασινόπουλος εξέφρασε παράπονα για τη διαιτητική αντιμετώπιση του Αμαρουσίου και αναφέρθηκε στην οικονομική επένδυσή του, λέγοντας: «Έχω βάλει ένα εκατομμύριο. Εγώ γιατί να το χάσω;».

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, η συνάντηση είχε «εκβιαστικό χαρακτήρα» με σκοπό να εξασφαλιστεί ευνοϊκή διαιτητική μεταχείριση για το Μαρούσι. Στο πλαίσιο αυτό, γράφει: «Ο Στασινόπουλος λοιπόν, ως κοινός εκβιαστής, είναι που επιχείρησε να μου ζητήσει παράνομα ωφελήματα πρώτος».

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Ο Β. Λιόλιος αμφισβήτησε την αξιοπιστία του επιχειρηματία – ιδιοκτήτη ομάδων μπάσκετ, ο οποίος θεωρείται κομβικός για την έρευνα των δικαστικών αρχών.

Λιόλιος για Στασινόπουλο: Το πρόσωπο είναι αναξιόπιστο, ο βίος και η πολιτεία του είναι μέσα στην ανομία

Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Το πρόσωπο είναι αναξιόπιστο, ο βίος και η πολιτεία του είναι μέσα στην ανομία, αλλά φτάνουν και στα όρια της φαιδρότητας. Μου ζήτησε μετά την δεύτερη εκλογή μου όπως και ο ίδιος συνομολογεί να αναλάβει θέση στην εθνική ομάδα και τον πέταξα κυριολεκτικά έξω από το γραφείο μου, θεωρώντας ότι θα ήταν τουλάχιστον ατιμωτικό για την επίσημη αγαπημένη όλων των Ελλήνων να την υπηρετήσει αυτός».

Για τον διαιτητή που θεωρείται μάρτυρας – «κλειδί» ο Β.Λιόλιος υποστηρίζει ότι δεν τον γνωρίζει καν, προσθέτοντας ότι «επί των ημερών μου δεν προωθήθηκε στην Α1, δεν έχει διαιτητεύσει κανένα παιχνίδι και ουδεμίας εύνοιας έτυχε από τα όργανα της Ομοσπονδίας».