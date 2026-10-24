Basketgate: Νέος κύκλος απολογιών, στον ανακριτή την Κυριακή ο Λιόλιος -Θα κληθούν νέα πρόσωπα για κατάθεση, οι μαρτυρίες της δικογραφίας - iefimerida.gr

Συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων για το Basketgate, την υπόθεση των στημένων αγώνων που έχει κλονίσει το ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες.

Την αρχή έκανε την Παρασκευή ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος και προφυλακίστηκε, ενώ την σκυτάλη παίρνουν το πρωί της Κυριακής ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης, οι οποίοι και αναμένεται να μεταβούν στην Ευελπίδων το πρωί της Κυριακής, στις 10:00.

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Νέα πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν

Την ώρα που η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος ερευνά τα οικονομικά των έξι συλληφθέντων, στην ογκωδέστατη δικογραφία εμφανίζονται τα ονόματα και άλλων προσώπων, τα οποία και θα κληθούν να καταθέσουν στις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, πρόκειται για τουλάχιστον 11 άτομα, διαιτητές και παράγοντες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και μία γυναίκα.

Υπενθυμίζεται ότι στο μικροσκόπιο βρίσκονται τουλάχιστον 49 αναμετρήσεις σε όλες τις κατηγορίες, από την Basket League μέχρι και σχολικά πρωταθλήματα.

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«Είναι αυστηρά απόρρητα, δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμα οι διαιτητές»

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα περιστατικά που προκύπτει από τις καταθέσεις αφορά τον αγώνα Προμηθέας Πατρών-ΠΑΟΚ, στις 8 Μαρτίου 2025, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Greek Basket League.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, φέρεται να αποκάλυψε στον τότε προπονητή του Προμηθέα, Ηλία Παπαθεοδώρου, τη σύνθεση της διαιτητικής τριάδας από τις 5 Μαρτίου, ενώ η επίσημη ανακοίνωση έγινε δύο ημέρες αργότερα, στις 7 Μαρτίου.

Στη συγκεκριμένη επικοινωνία ανέφερε ότι είχε μόλις πληροφορηθεί ποιοι θα σφυρίξουν τον αγώνα, προσθέτοντας:

«Αλλά προσοχή, είναι αυστηρά απόρρητα. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμα οι διαιτητές».

«Παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ»

Σε άλλη κατάθεση, διαιτητής αναφέρεται στη σχέση του με τον κατηγορούμενο επιχειρηματία Μαυραγάνη, τον οποίο γνώρισε το 2009, όταν εκείνος ήταν ακόμη αθλητής μπάσκετ.

Όπως περιγράφει, οι επαφές τους έγιναν συχνότερες από το 2011, ενώ ο επιχειρηματίας επισκεπτόταν το καζίνο της Πάρνηθας, όπου ο μάρτυρας εργαζόταν ως σερβιτόρος-μπάρμαν στον χώρο VIP.

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Περίπου δύο χρόνια πριν από την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ, ο επιχειρηματίας φέρεται να του είπε: «Παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ».

Ο διαιτητής υποστηρίζει ότι τον προέτρεψε ακόμη και να στοιχηματίσει στην εκλογή του, καθώς εκείνη την περίοδο η σχετική απόδοση ήταν 2,25.

Ο ίδιος μάρτυρας δίνει στη συνέχεια μια χαρακτηριστική περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, λειτουργούσαν οι ορισμοί των διαιτητών.

Ερωτώμενος εάν γνώριζε ότι ο επιχειρηματίας έλεγχε την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και με ποιον τρόπο, απάντησε: «Ναι, γνωρίζω ότι έλεγχε την ΚΕΔ, γιατί κάθε φορά που παραπονιόμουν επειδή δεν διαιτήτευα για τρεις-τέσσερις αγωνιστικές στην Α2, τον έπαιρνα τηλέφωνο και με όριζε σε αγώνα. Έλεγχε όλη την ΚΕΔ».

Σύμφωνα με την περιγραφή του, αρκούσε ένα τηλεφώνημα στον επιχειρηματία για να εξασφαλίσει συμμετοχή σε αγώνα, ακόμη και όταν είχε μείνει εκτός ορισμών για αρκετές αγωνιστικές.

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«Για να το σιγουρέψουμε, κάνε το ταξιδάκι σου στην Κέρκυρα»

Ο διαιτητής περιγράφει και συγκεκριμένο περιστατικό από την αναμέτρηση Ιόνιος Κέρκυρας-Προμηθέας Πατρών Β', που διεξήχθη στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Όπως καταθέτει, ο Προμηθέας ήταν καλύτερη ομάδα, ωστόσο υπήρχε επιθυμία να διασφαλιστεί η νίκη του και γι' αυτό ορίστηκε ο ίδιος ως δεύτερος διαιτητής.

«Ενώ είχε σαφώς καλύτερη ομάδα ο Προμηθέας, ήθελαν να διασφαλίσουν τη νίκη του Προμηθέα, ορίζοντάς με ως δεύτερο διαιτητή».

Ερωτώμενος εάν είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από τον επιχειρηματία, απάντησε:

«Μου είπε ότι θα κερδίσει ο Προμηθέας, αλλά, "για να το σιγουρέψουμε, κάνε το ταξιδάκι σου στην Κέρκυρα"».

Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι η ομάδα της Πάτρας τελικά επικράτησε χωρίς να χρειαστεί ιδιαίτερη παρέμβαση από τον ίδιο.

«Το αποτέλεσμα ήταν υπέρ του Προμηθέα, χωρίς να αναγκαστώ να εκτεθώ πολύ, αφού ο Προμηθέας ήταν καλύτερη ομάδα».

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Η συνθηματική εντολή «Σκόνη και θρύψαλα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εξήγηση που δίνει ο διαιτητής για τις εκφράσεις «σκόνη» και «σκόνη και θρύψαλα», οι οποίες, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχαν αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο στις επικοινωνίες με τον επιχειρηματία.

«Η "σκόνη" σημαίνει να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με λίγες διαμαρτυρίες».

Διαφορετική ήταν, όπως εξηγεί, η σημασία της δεύτερης φράσης:

«Με τη φράση "σκόνη και θρύψαλα" εννοούσε να κάνω τα πάντα, ό,τι είναι δυνατόν, έστω και προκλητικά, προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι θα έχω την πλήρη κάλυψή τους».

Η ίδια έκφραση εμφανίζεται στην καταγγελία για απόπειρα χειραγώγησης σχολικού πρωταθλήματος μπάσκετ, στην τελική φάση που διεξήχθη από τις 26 έως τις 29 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τον διαιτητή, του ζητήθηκε να βοηθήσει ώστε να κατακτήσει το πρωτάθλημα η σχολική ομάδα της Αναγέννησης Ψαθοπύργου, στην οποία φοιτούσαν πολλοί αθλητές του Προμηθέα Πατρών Β'.

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Ήθελαν να... φτιάχνουν τα στατιστικά παικτών

Ο ίδιος είχε οριστεί διαιτητής τόσο στους ημιτελικούς όσο και στους τελικούς αγοριών και κοριτσιών.



Στην κατάθεσή του, μάλιστα, υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν είχαν πάντοτε στόχο τη νίκη μιας ομάδας, αλλά μπορούσαν να αφορούν ακόμη και τα στατιστικά μεμονωμένων αθλητών.

«Είτε να κερδίσει μία ομάδα είτε να επωφεληθεί κάποιος παίκτης, λόγου χάριν, σφυρίζοντας πολλά φάουλ υπέρ του, ώστε να φτιάξει τη στατιστική του, κυρίως για νεαρής ηλικίας αθλητές».

Ο διαιτητής υποστήριξε ακόμη ότι πέτυχε τα αποτελέσματα που του είχαν ζητηθεί και ότι μετά τους συγκεκριμένους αγώνες επέστρεψε στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τύψεις.

«Θα κάνω πίσω, θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ»

Μία ακόμη σοβαρή καταγγελία αφορά την άνοδο στην Α1 το 2016, όταν ο Φάρος Κερατσινίου και ο Προμηθέας Πατρών διεκδικούσαν τη συμμετοχή τους στη μεγάλη κατηγορία.

Σύμφωνα με την κατάθεση πρώην παράγοντα του Φάρου, είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον τότε επικεφαλής του Προμηθέα για το ενδεχόμενο η ομάδα του Κερατσινίου να ανέβει αγωνιστικά στην Α1, αλλά στη συνέχεια να παραιτηθεί από τη θέση.

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Ο μάρτυρας εξηγεί ότι ο Προμηθέας, εάν δεν εξασφάλιζε την άνοδο, θα χρειαζόταν περίπου 300.000 ευρώ για να αγοράσει άλλη ΚΑΕ.

Γι' αυτό, όπως καταθέτει, πρότεινε να παραιτηθεί ο Φάρος από την άνοδο έναντι 100.000 ευρώ, ώστε να καλύψει οικονομικές υποχρεώσεις.

«Εγώ, εφόσον πάρουμε τη θέση, θα κάνω πίσω, θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ, για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε ο Φάρος».

Η απάντηση που αποδίδει στον τότε επικεφαλής του Προμηθέα ήταν διαφορετική.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, του αντιπρότεινε 150.000 ευρώ, αλλά με την προϋπόθεση οι αγώνες να ολοκληρωθούν με 3-2 υπέρ του Προμηθέα, δηλαδή να χάσει ο Φάρος τρεις αναμετρήσεις ώστε η ομάδα της Πάτρας να ανέβει απευθείας στην Α1.

«Η απάντησή μου ήταν 100% αρνητική στο να πάω να πω στους παίκτες μου να χάσουν», υποστηρίζει ο μάρτυρας.

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Ο τότε επικεφαλής του Προμηθέα φέρεται να τον ρώτησε: «Πώς εγώ θα είμαι εξασφαλισμένος ότι εσύ θα τηρήσεις το λόγο σου και θα παραιτηθείς από την άνοδο;»

Ο μάρτυρας απάντησε: «Δεν είσαι εξασφαλισμένος, αλλά δεν σου ζητάω και τίποτα μέχρι να γίνει».

«Ελπίζω να κρατήσεις το λόγο σου»

Στις 11 Ιουνίου 2016 ο Φάρος νίκησε τον Προμηθέα και εξασφάλισε την άνοδο στην Α1.

Σύμφωνα με τον πρώην παράγοντα, το ίδιο βράδυ δέχθηκε συγχαρητήριο μήνυμα από τον τότε επικεφαλής του Προμηθέα, ο οποίος του έγραψε: «Ελπίζω να κρατήσεις το λόγο σου».

Ο μάρτυρας αναφέρει ότι στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση του Φάρου να παραιτηθεί από την άνοδο και ακολούθησε επίσημη ανακοίνωση της ομάδας.

Μετά την ανακοίνωση, όπως καταθέτει, δέχθηκε τηλεφώνημα με το οποίο ενημερώθηκε ότι θα παραλάμβανε τα συμφωνηθέντα χρήματα.

Η σακούλα με τις 100.000 ευρώ και τα χαρτονομίσματα σε χαρτοπετσέτες

Στις 20 Ιουνίου 2016, σύμφωνα με την κατάθεση, ο πρώην παράγοντας του Φάρου μετέβη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας της αλυσίδας καφέ του Β. Λιόλιου, στο «δαχτυλίδι» της Κηφισίας.

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Εκεί, όπως υποστηρίζει, συναντήθηκε με τον τότε προπονητή του Προμηθέα, ο οποίος του παρέδωσε σε γραφείο μια σακούλα με 100.000 ευρώ.

«Αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει», φέρεται να του είπε ο προπονητής.

Ο μάρτυρας περιγράφει: «Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα».

Όπως υποστηρίζει, αμέσως μετά τηλεφώνησε στον τότε επικεφαλής του Προμηθέα για να τον ευχαριστήσει, ενώ εκείνος τον ευχαρίστησε επειδή τήρησε την υπόσχεσή του.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αφορά την καταγγελλόμενη συμφωνία παραίτησης από την άνοδο έναντι 100.000 ευρώ, αφού ο Φάρος είχε προηγουμένως εξασφαλίσει αγωνιστικά τη θέση του στην Α1. Πρόκειται για διαφορετική πρόταση από εκείνη των 150.000 ευρώ για την ήττα της ομάδας με 3-2, την οποία ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι απέρριψε.