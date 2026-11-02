Κατέθεσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης για το Basketgate -«Αισθάνθηκα αδύναμος, ο τρόπος που αποβλήθηκα δεν ήταν δεοντολογικός» - iefimerida.gr

Στην Ευελπίδων βρέθηκε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος επί 40 λεπτά κατέθεσε στον ανακριτή για το Basketgate, την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Εξερχόμενος από τα δικαστήρια, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ δήλωσε:

«Πάντα έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και θα βρει αυτή τρόπο για να θωρακίσουμε το ελληνικό μπάσκετ» είπε εξερχόμενος των δικαστηρίων ο κ. Γιαννάκης συμπληρώνοντας πως «όλα αυτά κάνουν κακό στο μπάσκετ, με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν βγαίνουν συμπεράσματα».

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«Αισθάνθηκα αδύναμος και ότι ο τρόπος που αποβλήθηκα δεν ήταν δεοντολογικός»

Όπως εξήγησε, ο ίδιος είχε τυπικές σχέσεις με τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, ενώ αναφερόμενος στην επίμαχη ημέρα σημείωσε πως «αισθάνθηκα αδύναμος και ότι ο τρόπος που αποβλήθηκα δεν ήταν δεοντολογικός».

Πάντως ξεκαθάρισε πως δε θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΕΟΚ, δηλώνοντας όμως έτοιμος να συνδράμει όποιον χρειαστεί τη βοήθεια του.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

Η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε σήμερα το πρωί δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για τη χειραγώγηση αγώνων με δωροδοκίες και δωροληψιες και κατά παντός άλλου υπευθύνου, μετά απο όσα εχουν δημοσιοποιεί και αναφέρονται και σε αγώνες της με τον Προμηθέα, επιφυλασσόμενη για κάθε ηθική και υλική βλάβη που εχει υποστεί… Καταθέσαμε αναλυτικό υπόμνημα για τις θέσεις μας και επανέφεραν προς εξέταση την αναφορά/ καταγγελία μας , που είχαμε υποβάλλει ήδη από το 2022.

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Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας θα δηλώσει και η ΚΑΕ Αμαρουσίου, μέσω του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου.