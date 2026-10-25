Basket Gate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη -Πάει στον εισαγγελέα - iefimerida.gr

Μόλις 40 λεπτά διήρκεσε η απολογία του κατηγορούμενου επιχειρηματία στην υπόθεση χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ.
Ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος κατηγορείται ότι από κοινού με τον Βαγγέλη Λιόλιο έστηναν παιχνίδια, αναμένεται τώρα να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΕΟΚ κατέθεσε επί 3,5 ώρες, αρνούμενος τις κατηγορίες.
Αργότερα σήμερα αναμένεται και η απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι.
Αύριο, Δευτέρα, θα καταθέσουν και ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς,καθώς και οι δύο διαιτητές, Βάσω Τσαρούχα και Αναστάσιο Πηλοϊδης.
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