 Basket Gate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη -Πάει στον εισαγγελέα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Basket Gate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη -Πάει στον εισαγγελέα

Λιόλιος και Μαυραγάνης
Λιόλιος και Μαυραγάνης απολογήθηκαν στην Ευελπίδων
ΛΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Λία Κοντοπούλου

Μόλις 40 λεπτά διήρκεσε η απολογία του κατηγορούμενου επιχειρηματία στην υπόθεση χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ.

Ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος κατηγορείται ότι από κοινού με τον Βαγγέλη Λιόλιο έστηναν παιχνίδια, αναμένεται τώρα να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΕΟΚ κατέθεσε επί 3,5 ώρες, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Αργότερα σήμερα αναμένεται και η απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι.

Αύριο, Δευτέρα, θα καταθέσουν και ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς,καθώς και οι δύο διαιτητές, Βάσω Τσαρούχα και Αναστάσιο Πηλοϊδης.

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