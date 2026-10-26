Basket Gate: Αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη ο Κορομηλάς -«Έχει δικαιολογήσει τα χρήματα που βρέθηκαν», λέει ο δικηγόρος του - iefimerida.gr

Αθώος δηλώνει ο αρχιδιαιτητής και πρώην διαιτητής, Ηλίας Κορομηλάς, σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση των στημένων αγώνων που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ.

Μάλιστα, για την υπόθεση μίλησε και ο δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του.

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«Πρώτη φορά καταρχάς που βλέπω μια δικογραφία με μόνο δύο καταθέσεις. Μες στη δικογραφία δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δύο καταθέσεις δύο ανθρώπων, οι οποίοι τουλάχιστον για τον δικό μου τον εντολέα, αναφέρουν απλά κάποια πράγματα, ότι γνώριζε τι συνέβαινε στο χώρο της διαιτησίας», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Αρνείται την οποιαδήποτε ανάμειξη σε οποιοδήποτε αγώνα στημένο. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν τα δικαιολόγησε. Μάλιστα ήρθε και κατέθεσε ο λογιστής του από πού είναι αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι δε θα υπάρχει θέμα σε σχέση με το με τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν».

«Είναι ποτέ δυνατόν να ρίσκαρε την καριέρα του για πράγματα ανούσια;»

Επιπλέον, ο κ. Λύτρας στάθηκε στο γεγονός ότι η Ηλίας Κορομήλας ήταν διαιτητής με διεθνείς παραστάσεις, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα ρίσκαρε την καριέρα του για τέτοιες καταστάσεις.

«Από εκεί και μετά, ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο διαιτητή, έναν διεθνή διαιτητή… τον φώναζαν από την Ισπανία να παίξει στα ντέρμπι Ρεάλ-Μπαρτσελόνα, διαιτητής έχει παίξει στο NBA. Είναι ποτέ δυνατόν να ρίσκαρε την καριέρα του, την οικογένειά του για πράγματα ανούσια, για ομάδες πραγματικά, οι οποίες καν δεν υπάρχουν; Δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τον κατηγορήσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα τον δικαιώσει», επεσήμανε.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κορομηλάς κλείνει τον κύκλο των απολογιών, μαζί με τη Βάσω Τσαρούχα και Τάσο Πηλοΐδη, έπειτα από τις προφυλακίσεις του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, του παραιτηθέντα προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, αλλά και του συνεργάτη του Γιώργου Μαυραγάννη.