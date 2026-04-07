«Ο ομορφότερος δρόμος της Αθήνας»: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας, ένα «κόσμημα» στο κέντρο - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

«Ο ομορφότερος δρόμος της Αθήνας»: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας, ένα «κόσμημα» στο κέντρο

Η Βασιλίσσης Όλγας
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ως τον πιο όμορφο δρόμο της Αθήνας αποκαλεί ο δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας, τη Βασιλίσσης Ολγας, όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και ετοιμάζεται να παραδοθεί.

Στον δρόμο, στο κέντρο της Αθήνας, που ενώνει τοπόσημα και θα αποτελεί εφεξής προορισμό για τους Αθηναίους και τους επισκέπτες της πόλης, γίνονταν έργα τα τελευταία έξι χρόνια. Η ανάπλαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία Μπακογιάννη και τα έργα αποτέλεσαν πολλές φορές σημείο αντιπαράθεσης του διαδόχου του με τον ίδιο και την κεντρική κυβέρνηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάρης Δούκας: «Ένας δρόμος-στολίδι»

«Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν!

Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες!

Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της.
Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο.

Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα.

ΥΓ. Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης», έγραψε ο Χάρης Δούκας στο Twitter συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κ. Μπακογιάννης: «Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και τη δρομολογήσαμε, είναι πλέον ανοιχτή»

Λίγο νωρίτερα ο Κώστας Μπακογιάννης είχε γράψει:

«Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και τη δρομολογήσαμε, είναι επιτέλους ξανά ανοιχτή.

Όχι απλώς ένας δρόμος.
Ένας νέος ζωντανός δημόσιος χώρος.

Ελάτε να τον ανακαλύψετε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βασιλίσσης Ολγας ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ δήμαρχος Αθηνών

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ