«Ο ομορφότερος δρόμος της Αθήνας»: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας, ένα «κόσμημα» στο κέντρο - iefimerida.gr

Ως τον πιο όμορφο δρόμο της Αθήνας αποκαλεί ο δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας, τη Βασιλίσσης Ολγας, όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και ετοιμάζεται να παραδοθεί.

Στον δρόμο, στο κέντρο της Αθήνας, που ενώνει τοπόσημα και θα αποτελεί εφεξής προορισμό για τους Αθηναίους και τους επισκέπτες της πόλης, γίνονταν έργα τα τελευταία έξι χρόνια. Η ανάπλαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία Μπακογιάννη και τα έργα αποτέλεσαν πολλές φορές σημείο αντιπαράθεσης του διαδόχου του με τον ίδιο και την κεντρική κυβέρνηση.

Χάρης Δούκας: «Ένας δρόμος-στολίδι»

«Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν!

Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες!

Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της.

Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο.

Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα.

ΥΓ. Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης», έγραψε ο Χάρης Δούκας στο Twitter συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο.

Κ. Μπακογιάννης: «Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και τη δρομολογήσαμε, είναι πλέον ανοιχτή»

Λίγο νωρίτερα ο Κώστας Μπακογιάννης είχε γράψει:

«Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και τη δρομολογήσαμε, είναι επιτέλους ξανά ανοιχτή.

Όχι απλώς ένας δρόμος.

Ένας νέος ζωντανός δημόσιος χώρος.

Ελάτε να τον ανακαλύψετε».