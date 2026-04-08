Βασιλίσσης Όλγας: «Θα φέρει αποσυμφόρηση έως 20% στο κυκλοφοριακό», λέει ο Χάρης Δούκας -Ποια οχήματα θα περνούν - iefimerida.gr

«Η Βασιλίσσης Όλγας θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της περιοχής 15% με 20%», εκτιμά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας μίλησε το πρωί της Μ. Τετάρτης (8/4) στον Ρ/Σ «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» 90,1 FM και στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα», με τους δημοσιογράφους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη, για τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βασιλίσσης Όλγας είναι πλέον ανοιχτή ξανά για τους πολίτες, με τον πεζόδρομο να παραδίδεται στην κυκλοφορία μετά από 6 χρόνια εργασιών.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μία εξέλιξη που αναμένεται να «συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της περιοχής 15% με 20%».

Αρχικά, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι πρόκειται για έναν δρόμο που πέρασε από πολλές δυσκολίες, καθώς παρέμενε κλειστός από το 2020, ενώ οι εργασίες ανάπλασης ξεκίνησαν το 2023.

Παρά το μικρό του μήκος, χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη. «Έχει περάσει από 40 κύματα αυτός ο δρόμος. Είναι κλειστός από το 2020. Είναι έργο με μεγάλη σημασία, μικρός δρόμος με μεγάλη αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται οι τελευταίες εργασίες, όπως η τοποθέτηση της σήμανσης για τραμ και ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ ο δρόμος θα λειτουργεί ως ήπιας κυκλοφορίας, χωρίς διέλευση τρόλεϊ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία και ο απέναντι δρόμος από τη λεωφόρο Αμαλίας.

Σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο δήμαρχος σημείωσε ότι η πρόταση του Δήμου, η οποία αναμένει έγκριση, προβλέπει τη διέλευση όλων των οχημάτων, ενώ η επαναφορά της αναστροφής στη λεωφόρο Αμαλίας αναμένεται να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της περιοχής.

Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Στο έργο περιλαμβάνονται αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, ενώ το εργοτάξιο κλείνει άμεσα, με την αποχώρηση των εργαζομένων τις επόμενες ημέρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, τα εγκαίνια εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, καθώς το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Η Βασιλίσσης Όλγας διαμορφώνεται ως ένας πολυτροπικός δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, ένα έργο που, όπως τονίστηκε, ανήκει στους πολίτες και στην ίδια την πόλη της Αθήνας.

«Είναι ένα έργο που δεν ανήκει σε κανέναν, παρά μόνο στους δημότες της Αθήνας αλλά και στην πόλη», κατέληξε ο Χάρης Δούκας.