Παραδόθηκε στους πολίτες η Βασιλίσσης Όλγας, μετά από 6 χρόνια εργασιών -Κ. Μπακογιάννης: «Επιτέλους, ξανά ανοιχτή» [βίντεο] - iefimerida.gr

Άνοιξε σήμερα για τους πολίτες, έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης, η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας, όπως ανακοίνωσε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Ο δρόμος έκλεισε επί δημαρχίας Μπακογιάννη το 2020 προκειμένου να πεζοδρομηθεί, με σχέδιο δυνατότητας ήπιας κυκλοφορίας για αυτοκίνητα που κατευθύνονται στο Ζάππειο και τις εγκαταστάσεις αντισφαίρισης.

«Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως την ονειρευτήκαμε και τη δρομολογήσαμε, είναι επιτέλους ξανά ανοιχτή. Όχι απλώς ένας δρόμος. Ένας νέος ζωντανός δημόσιος χώρος. Ελάτε να τον ανακαλύψετε», αναφέρει ο πρώην δήμαρχος, στη λεζάντα της ανάρτησής τους.

Στο βίντεο - απολογισμό της απόφασής του να κλείσει την κομβική οδική αρτηρία της Αθήνας, ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρει ότι ήταν μια «δύσκολη απόφαση» που είχε «κόστος», και ότι καταλαβαίνει όσους διαμαρτύρονται για τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, τώρα η Βασιλίσσης Όλγας είναι ένας νέος ζωντανός δημόσιος χώρος, που αναδεικνύει όλο το μεγαλείο της Αθήνας, από το Καλλιμάρμαρο μέχρι την Ακρόπολη και ενώνει το Ζάππειο με τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

«Πάρα τον πόλεμο του κυρίου Χάρη Δούκα (νυν δημάρχου Αθηναίων), το σημαντικό είναι ότι ένα έργο το οποίο ονειρευτήκαμε και δρομολογήσαμε ως δημοτική αρχή, αποδίδεται σήμερα στους πολίτες», καταλήγει στο μήνυμά του ο Κώστας Μπακογιάννης.