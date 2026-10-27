 Περιπέτεια υγείας για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου: Νοσηλεύτηκε μετά από λοίμωξη του αναπνευστικού -Έλαβε εξιτήριο την Κυριακή - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια υγείας για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου: Νοσηλεύτηκε μετά από λοίμωξη του αναπνευστικού -Έλαβε εξιτήριο την Κυριακή

Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Φωτογραφία: NDP PHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε την Κυριακή ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Σύμφωνα με επικοινωνία του iefimerida.gr με το περιβάλλον του, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πήρε εξιτήριο την Κυριακή -Αναρρώνει στο σπίτι του

Την περασμένη εβδομάδα έπαθε λοίμωξη του αναπνευστικού και οι γιατροί τού συνέστησαν να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Η υγεία του πήγαινε καλύτερα, οπότε έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Κυριακή.

Πλέον, ο τραγουδιστής αναρρώνει στο σπίτι του.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βασίλης Παπακωνσταντίνου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ