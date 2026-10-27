Περιπέτεια υγείας για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου: Νοσηλεύτηκε μετά από λοίμωξη του αναπνευστικού -Έλαβε εξιτήριο την Κυριακή - iefimerida.gr

Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε την Κυριακή ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
Σύμφωνα με επικοινωνία του iefimerida.gr με το περιβάλλον του, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πήρε εξιτήριο την Κυριακή -Αναρρώνει στο σπίτι του
Την περασμένη εβδομάδα έπαθε λοίμωξη του αναπνευστικού και οι γιατροί τού συνέστησαν να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Η υγεία του πήγαινε καλύτερα, οπότε έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Κυριακή.
Πλέον, ο τραγουδιστής αναρρώνει στο σπίτι του.
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