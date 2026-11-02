Βασιλική Μανησιώτη: Ποια είναι η σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη -Οι καταγγελίες για υπεξαίρεση χρημάτων και από άλλη ΜΚΟ - iefimerida.gr

Η Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, δύο εκ των συλληφθέντων για απάτη με ΜΚΟ που έκλεβε δωρεές, βρίσκεται στο επίκεντρο και παλαιότερων καταγγελιών για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης και η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη είναι το ζευγάρι που ερευνούν οι Αρχές για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

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Οι Αρχές ερευνούν πώς χρήματα που συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες φέρεται να χρηματοδοτούσαν προσωπικές δαπάνες, πολυτελείς διαμονές και στοιχηματικές δραστηριότητες.

Ο Φιρινίδης ήταν ιδρυτής, πρόεδρος και δημόσιος εκπρόσωπος του σωματείου, ενώ η Μανησιώτη συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει έναν μηχανισμό φερόμενης υπεξαίρεσης χρημάτων που προορίζονταν για νοσηλείες και θεραπείες.

Στην επιχείρηση της 30ής Οκτωβρίου συνελήφθησαν έξι άτομα. Στον Φιρινίδη, στη σύντροφό του και στον αδελφό της ασκήθηκαν διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Η καταγγελία για υπεξαίρεση από άλλη ΜΚΟ

Για τη Βασιλική Μανησιώτη, τα δημοσιεύματα φέρνουν στο προσκήνιο μια παλαιότερη καταγγελία. Συγκεκριμένα, στις 14/11/2018 είχε υποβληθεί μήνυση σε βάρος της για υπεξαίρεση χρημάτων από άλλη ΜΚΟ, στην οποία είχε προσφερθεί να εργαστεί εθελοντικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, προσέγγιζε πολίτες και ζητούσε οικονομική ενίσχυση για τη μεταφορά παιδιού στο εξωτερικό για νοσηλεία, χωρίς να διαθέτει εξουσιοδότηση. Τα χρήματα αυτά, με βάση τις καταγγελίες, δεν αποδόθηκαν στην οργάνωση.

Επιχείρησαν να κλέψουν χρήματα και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

Το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα και από τον έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ, ο οποίος είχε συγκινήσει το πανελλήνιο με την περιπέτεια της υγείας του.

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Για τη νοσηλεία του παιδιού στο εξωτερικό χρειάζονταν περίπου 3.000.000 ευρώ, με τη σχετική προσπάθεια να έχει αναλάβει επίσημα το σωματείο MDA Hellas, που φροντίζει άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.

Ωστόσο, το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει και σε αυτή την υπόθεση, καλώντας πολίτες να ενισχύουν το δικό του σωματείο. Οι δωρεές θα γίνονταν με την αιτιολογία «Οικονομική ενίσχυση για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ», ενώ είχαν στηθεί και κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας.

Η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται να επεκτεινόταν και σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Σε εκδηλώσεις όπου εμφανίζονταν γνωστοί τραγουδιστές, το κύκλωμα φέρεται να τοποθετούσε κουτιά για τη συγκέντρωση χρημάτων.