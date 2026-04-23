Βασιλάκης: Έρχονται ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια -Τι αλλάζει με το Jet Fuel - iefimerida.gr

Μήνυμα ότι το ακριβό jet fuel θα περάσει, έστω και μερικώς, στα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ παράλληλα περιορίζει τον ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας, εξέπεμψε η Γενική Συνέλευση της Aegean Airlines, με τον πρόεδρο, Ευτύχιο Βασιλάκη, να περιγράφει μια «δύσκολη χρονιά» για το 2026.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η εκτίναξη του κόστους αεροπορικών καυσίμων, με τη διοίκηση να υπολογίζει την πρόσθετη επιβάρυνση για φέτος στα 90-110 εκατ. ευρώ.
