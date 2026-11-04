Βαρύτατο κατηγορητήριο για το κύκλωμα εκβιαστών με χειροβομβίδες -Δίωξη για 13 κακουργήματα και 3 πλημμελήματα - iefimerida.gr

Ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα και 3 πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των μελών κυκλώματος που φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, εμπρησμούς και επιθέσεις με χειροβομβίδες στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα απαγγέλθηκαν κατηγορίες που κατά περίπτωση αφορούν:
- Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργια
- Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη κατά συρροή
- Έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατ εξακολούθηση και κατά συναυτουργια
- Ηθική αυτουργία κατά συναυτουργια στην παραπάνω πράξη
- Εμπρησμος από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατά συναυτουργια
- Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη κατά συναυτουργια
- Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας κάτ εξακολούθηση και κατά συναυτουργια
- Εκβίαση κατά συρροή τετελεσμένη και σε απόπειρα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής και με απειλή βλάβης επιχείρησης κατ επάγγελμα και κάτ εξακολούθηση
- Κατοχή ,κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών από τα οποία θα φορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο κατά συναυτουργια
- Ηθική αυτουργία στο παραπάνω αδίκημα κατά συρροή
- Φθορά ξένης ιδιοκτησίας χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, που έγινε με εκρηκτικές ύλες και με φωτιά κατά συναυτουργια
- Ηθική αυτουργία στην πράξη
- Βία κατά υπαλλήλων
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή.
Η άφιξη των κατηγορουμένων στην Ευελπίδων
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