﻿Βάρκιζα: Πατέρας και ο 12χρονος γιος του καταπλακώθηκαν από χώματα σε παραλία -Σοκαριστικό ατύχημα - iefimerida.gr

﻿Βάρκιζα: Πατέρας και ο 12χρονος γιος του καταπλακώθηκαν από χώματα σε παραλία -Σοκαριστικό ατύχημα

Πατέρας και γιος καταπλακώθηκαν από χώματα σε παραλία στη Βάρκιζα / Φωτογραφία: Βίντεο/glomex
Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στη Βάρκιζα το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής.

Πατέρας και γιος, που βρίσκονταν για μπάνιο στην παραλία, καταπλακώθηκαν από μεγάλο όγκο χώματος που αποκολλήθηκε από το πρανές.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους λουόμενους, καθώς οι δύο τους εγκλωβίστηκαν ξαφνικά στην άμμο και χρειάστηκε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό τους.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομία, πυροσβεστική, διασώστες, στελέχη πολιτικής προστασίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού, ο 12χρονος παρέμεινε ψύχραιμος και ζήτησε βοήθεια από τουρίστα που βρισκόταν κοντά.

Η κατάσταση των τραυματιών

Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σοβαρά τραύματα και σχεδόν χωρίς αισθήσεις, ενώ ο 12χρονος νοσηλεύεται στο Παίδων με κάταγμα. Και οι δύο παραμένουν σε νοσηλεία, ενώ υποφέρουν από έντονους πόνους.

