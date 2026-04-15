Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ -Συνελήφθη ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ - iefimerida.gr

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε χθες μια 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ που προμηθεύτηκε από μίνι μάρκετ στη Βάρκιζα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Τρίτης, δύο ανήλικοι -ένα αγόρι και ένα κορίτσι 15 και 14 ετών αντίστοιχα- αγόρασαν βότκα από μίνι μάρκετ στην περιοχή της Βάρκιζας.
Αποτέλεσμα της κατανάλωσης αλκοόλ ήταν η 14χρονη να αισθανθεί έντονη αδιαθεσία και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
Λίγο αργότερα, η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ μεταφέρθηκε με τον πατέρα της κοπέλας στο ΑΤ Βάρκιζας και συνελήφθη για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.
